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Госкомиссия по монументальному искусству объявила ряд конкурсов творческих проектов
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14:10, 12 Июня 2019
Состоялось очередное заседание Государственной комиссии по монументальному искусству.
Сухум. 12 июня. Апсныпресс. Под председательством премьер-министра Абхазии Валерия Бганба прошло очередное заседание Государственной комиссии по монументальному искусству, на котором было рассмотрено несколько эскизных проектов и обращения глав районных администраций о возведении памятников политическим и государственным деятелям страны.
Представителями Комиссии единогласно было принято решение о проведении конкурса на лучший проект памятника Второму Президенту Республики Абхазия Сергею Багапш и организации благоустройства площади им. С. В. Багапш в городе Сухум.
Кроме того, было решено объявить конкурс на лучший проект бюста Сергея Багапш в городе Очамчыра. Итоги обоих конкурсов будут подведены 1 мая 2020 года.
Заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кобахия отметил: «Говоря о благоустройстве площади им. С. В. Багапш, мы подразумеваем не отдельно взятый проект памятника и площади, а в совокупности ландшафтно-архитектурное решение площади».
Также, Комиссией был представлен отчет рабочей группы Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия, созданной в соответствии с решением Государственной комиссии, с целью проведения детального анализа памятника в г. Гудаута.
Участникам рабочей группы было предписано подготовить экспертное заключение, по результатам которого Комиссия приняла единогласное решение считать нецелесообразным демонтаж памятника и объявить конкурс на проект реконструкции Мемориала погибшим воинам в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Памятник расположен в городе Гудаута, по проспекту Героев. Конкурс проектов реконструкции памятника завершится 31 декабря 2019 года.
Ранее, 22 марта 2019 года, Государственной комиссией было рассмотрено обращение главы Администрации Гудаутского района об оказании содействия в строительстве нового мемориала на месте существующего памятника погибшим воинам в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
Сухум. 12 июня. Апсныпресс. Под председательством премьер-министра Абхазии Валерия Бганба прошло очередное заседание Государственной комиссии по монументальному искусству, на котором было рассмотрено несколько эскизных проектов и обращения глав районных администраций о возведении памятников политическим и государственным деятелям страны.
Представителями Комиссии единогласно было принято решение о проведении конкурса на лучший проект памятника Второму Президенту Республики Абхазия Сергею Багапш и организации благоустройства площади им. С. В. Багапш в городе Сухум.
Кроме того, было решено объявить конкурс на лучший проект бюста Сергея Багапш в городе Очамчыра. Итоги обоих конкурсов будут подведены 1 мая 2020 года.
Заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кобахия отметил: «Говоря о благоустройстве площади им. С. В. Багапш, мы подразумеваем не отдельно взятый проект памятника и площади, а в совокупности ландшафтно-архитектурное решение площади».
Также, Комиссией был представлен отчет рабочей группы Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия, созданной в соответствии с решением Государственной комиссии, с целью проведения детального анализа памятника в г. Гудаута.
Участникам рабочей группы было предписано подготовить экспертное заключение, по результатам которого Комиссия приняла единогласное решение считать нецелесообразным демонтаж памятника и объявить конкурс на проект реконструкции Мемориала погибшим воинам в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Памятник расположен в городе Гудаута, по проспекту Героев. Конкурс проектов реконструкции памятника завершится 31 декабря 2019 года.
Ранее, 22 марта 2019 года, Государственной комиссией было рассмотрено обращение главы Администрации Гудаутского района об оказании содействия в строительстве нового мемориала на месте существующего памятника погибшим воинам в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
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