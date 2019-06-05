Госкомиссия по монументальному искусству объявила ряд конкурсов творческих проектов

Под председательством премьер-министра Абхазии Валерия Бганба прошло очередноеГосударственной комиссии по монументальному искусству, на котором было рассмотрено несколько эскизных проектов и обращения глав районных администраций о возведении памятников политическим и государственным деятелям страны.Представителями Комиссии единогласно было принято решение о проведении конкурса на лучший проект памятника Второму Президенту Республики Абхазия Сергею Багапш и организации благоустройства площади им. С. В. Багапш в городе Сухум.Кроме того, было решено объявить конкурс на лучший проект бюста Сергея Багапш в городе Очамчыра. Итоги обоих конкурсов будут подведены 1 мая 2020 года.Заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кобахия отметил: «Говоря о благоустройстве площади им. С. В. Багапш, мы подразумеваем не отдельно взятый проект памятника и площади, а в совокупности ландшафтно-архитектурное решение площади».Также, Комиссией был представлен отчет рабочей группы Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия, созданной в соответствии с решением Государственной комиссии, с целью проведения детального анализа памятника в г. Гудаута.Участникам рабочей группы было предписано подготовить экспертное заключение, по результатам которого Комиссия приняла единогласное решение считать нецелесообразным демонтаж памятника и объявить конкурс на проект реконструкции Мемориала погибшим воинам в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Памятник расположен в городе Гудаута, по проспекту Героев. Конкурс проектов реконструкции памятника завершится 31 декабря 2019 года.Ранее, 22 марта 2019 года, Государственной комиссией было рассмотрено обращение главы Администрации Гудаутского района об оказании содействия в строительстве нового мемориала на месте существующего памятника погибшим воинам в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.