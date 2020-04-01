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Госграница по реке Псоу закрывается для всех категорий граждан

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16:49, 7 Апреля 2020
Госграница по реке Псоу закрывается для всех категорий граждан
Распоряжение подписал и.о. Президента.

Сухум. 7 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о закрытии государственной границы по реке Псоу для всех категорий граждан с 00:00, 8 апреля 2020 года по 20 апреля.

В тексте документа говорится:

«1. Внести в Распоряжение и.о. Президента РА «О мерах по реализации Указа и.о. Президента РА «О введении чрезвычайного положения в РА» от 27 марта 2020 года, №132-рп (с изменением от 28 марта 2020 года, №133-рп) следующие изменения:
1) пункт 7 исключить;
2) пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Ограничить с 00 часов 00 минут 8 апреля 2020 года по 20 апреля 2020 года въезд в Республику Абхазия всех категорий граждан через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе, за исключением:
– работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы;
– водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки».

2. Службе государственной безопасности Республики Абхазия и Государственному таможенному комитету Республики Абхазия обеспечить исполнение требований, установленных пунктом 1 настоящего Распоряжения.

3. Министерству иностранных дел Республики Абхазия в порядке, установленном Соглашением между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу от 17 сентября 2010 года, проинформировать Российскую сторону об ограничительных мерах, указанных в пункте 1 настоящего Распоряжения».

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