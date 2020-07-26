14:07, 30 Июля 2020 69
14:03, 30 Июля 2020 66
13:24, 30 Июля 2020 82
12:06, 30 Июля 2020 174
22:03, 29 Июля 2020 337
18:32, 29 Июля 2020 370
16:55, 29 Июля 2020 980
14:26, 29 Июля 2020 407
14:16, 29 Июля 2020 394
13:36, 29 Июля 2020 832
12:41, 29 Июля 2020 396
11:36, 29 Июля 2020 370
20:26, 28 Июля 2020 799
20:02, 28 Июля 2020 687
20:00, 28 Июля 2020 805
18:50, 28 Июля 2020 561
17:52, 28 Июля 2020 471
14:50, 28 Июля 2020 609
14:03, 28 Июля 2020 641
11:46, 28 Июля 2020 545
20:37, 27 Июля 2020 716
20:19, 27 Июля 2020 755
19:51, 27 Июля 2020 642
18:39, 27 Июля 2020 596
Популярное
26.07.2020 1350
23.07.2020 1344
24.07.2020 1210
23.07.2020 1104
24.07.2020 1101
26.07.2020 1079
23.07.2020 1028
Госансамбль «Кавказ» даст сольный концерт в Сухуме
21
14:03, 30 Июля 2020
Концерт приурочен к дате первой репетиции ансамбля в 1994 году.
Сухум. 30 июля. Апсныпресс. Дмитрий Басария. 4 августа в Абхазской государственной филармонии имени Р. Гумба состоится сольный концерт Государственного ансамбля народного танца «Кавказ» им. К. Тарба. Об этом Апсныпресс сообщил художественный руководитель ансамбля Арвелод Тарба.
«Ансамбль «Кавказ» был создан в 1994 году, а первая репетиция состоится 4 августа.Концерт приурочен к этой дате. В его программе – танцы народов Кавказа - абхазские, адыгские, осетинские, аварские и другие», – рассказал он.
Начало концерта в 19:00. Вход свободный.
АП) Ансамбль «Кавказ» был создан Народным артистом Абхазии Кандидом Тарба в 1994 году в память о погибших за освобождение Абхазии в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. В 2016 году Государственному ансамблю народного танца «Кавказ» было присвоено имя Кандида Тарба.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.