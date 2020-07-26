Госансамбль «Кавказ» даст сольный концерт в Сухуме



Концерт приурочен к дате первой репетиции ансамбля в 1994 году.



Сухум. 30 июля. Апсныпресс. Дмитрий Басария. 4 августа в Абхазской государственной филармонии имени Р. Гумба состоится сольный концерт Государственного ансамбля народного танца «Кавказ» им. К. Тарба. Об этом Апсныпресс сообщил художественный руководитель ансамбля Арвелод Тарба.



«Ансамбль «Кавказ» был создан в 1994 году, а первая репетиция состоится 4 августа.Концерт приурочен к этой дате. В его программе – танцы народов Кавказа - абхазские, адыгские, осетинские, аварские и другие», – рассказал он.



Начало концерта в 19:00. Вход свободный.



АП) Ансамбль «Кавказ» был создан Народным артистом Абхазии Кандидом Тарба в 1994 году в память о погибших за освобождение Абхазии в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. В 2016 году Государственному ансамблю народного танца «Кавказ» было присвоено имя Кандида Тарба.



