Уважаемые читатели! С 27 марта по 7 апреля РГУ «Апсныпресс» переходит на дистанционный режим работы в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Журналисты будут следить за поступающей информацией и своевременно сообщать о прои ***
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«Горячую линию» Минздрава Абхазии поддержали общественные организации
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17:59, 26 Марта 2020
В режиме круглосуточной работы на вопросы граждан готовы отвечать волонтеры.
Сухум. 26 марта. Апсныпресс. Телефонную «Горячую линию» Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии, где гражданам предоставляются консультации по вопросам коронавирусной инфекции COVID-19, поддержали общественная благотворительная организация
«Киараз» и культурно-благотворительный фонд «Ашана». Об этом сообщает пресс-служба Минздравсоцобеспечения РА.
Как говорится в сообщении, сейчас волонтеры получают все необходимые консультации медиков-инфекционистов, чтобы иметь возможность квалифицированно отвечать на вопросы и давать необходимые гражданам рекомендации.
В «горячую линию» теперь в круглосуточном режиме включены следующие номера мобильных телефонов:
+ 7 940 995 02 07;
+ 7 940 773 50 50;
+ 7 940 711 30 77;
+ 7 940 935 30 71.
Впоследствии, номера «горячей линии» могут дополняться, о чем будет дана соответствующая информация.
Сухум. 26 марта. Апсныпресс. Телефонную «Горячую линию» Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии, где гражданам предоставляются консультации по вопросам коронавирусной инфекции COVID-19, поддержали общественная благотворительная организация
«Киараз» и культурно-благотворительный фонд «Ашана». Об этом сообщает пресс-служба Минздравсоцобеспечения РА.
Как говорится в сообщении, сейчас волонтеры получают все необходимые консультации медиков-инфекционистов, чтобы иметь возможность квалифицированно отвечать на вопросы и давать необходимые гражданам рекомендации.
В «горячую линию» теперь в круглосуточном режиме включены следующие номера мобильных телефонов:
+ 7 940 995 02 07;
+ 7 940 773 50 50;
+ 7 940 711 30 77;
+ 7 940 935 30 71.
Впоследствии, номера «горячей линии» могут дополняться, о чем будет дана соответствующая информация.
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