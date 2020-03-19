«Горячую линию» Минздрава Абхазии поддержали общественные организации

В режиме круглосуточной работы на вопросы граждан готовы отвечать волонтеры.



Сухум. 26 марта. Апсныпресс. Телефонную «Горячую линию» Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии, где гражданам предоставляются консультации по вопросам коронавирусной инфекции COVID-19, поддержали общественная благотворительная организация



«Киараз» и культурно-благотворительный фонд «Ашана». Об этом сообщает пресс-служба Минздравсоцобеспечения РА.



Как говорится в сообщении, сейчас волонтеры получают все необходимые консультации медиков-инфекционистов, чтобы иметь возможность квалифицированно отвечать на вопросы и давать необходимые гражданам рекомендации.



В «горячую линию» теперь в круглосуточном режиме включены следующие номера мобильных телефонов:



+ 7 940 995 02 07;



+ 7 940 773 50 50;



+ 7 940 711 30 77;



+ 7 940 935 30 71.



Впоследствии, номера «горячей линии» могут дополняться, о чем будет дана соответствующая информация.





