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Гогия об информации о предварительных результатах выборов на интернет-ресурсах: все эти опросы ложные

16:16, 25 Августа 2019
Гогия об информации о предварительных результатах выборов на интернет-ресурсах: все эти опросы ложные
ЦИК предоставил статистику явки избирателей.

Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Центральная избирательная комиссия предоставила статистику явки избирателей на 15:00.

По информации ЦИК, к 15:00 в выборах Президента Республики Абхазия приняли участие 46 639 человек, что составляет 39,14% от общего числа избирателей:
– в Гагрском районе – 7 714 человек, 31,14%;
– в Гудаутском районе – 8 272 человек, 38,43%;
– в Сухумском районе – 2 940 человек, 41,42%;
– в Гулрыпшском районе – 5 272 человек, 45,93%;
– в Очамчырском районе – 6 745 человек, 46,72%;
– в Ткуарчалском районе – 2 432 человека, 43,58%;
– в Галском районе – 623 человека, 63,38%.

Председатель ЦИК Тамаз Гогия рассказал о ходе голосования: «Сравнительная статистика явки избирателей на 15:00: в 2014 году эта цифра составила 43,02%, за аналогичное время в 2019 году – 39,14%. В ходе голосования жалобы поступали только в устной форме, все они удовлетворены и не повлияли на ход голосования. На проведение выборов выделено из бюджета 15 млн рублей, из Президентского фонда выделено еще 2 млн 730 тысяч рублей, итого – 17 млн 730 тысяч».

Гогия также подтвердил закрытие избирательного участка в Стамбуле. При этом он отметил, что зарубежные избирательные округа не входят в основной список избирателей. Причины закрытия избирательного округа пока выясняются, известно лишь, что члены комиссии, за исключением председателя, не явились на участок.

Также, председатель ЦИК опроверг появившуюся информацию о предварительных результатах выборов, размещенных на неофициальных интернет-ресурсах: «Это не соответствует действительности, все эти опросы неверны и ложные. ЦИК и комиссии не имеют к этому отношения».

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