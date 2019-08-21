Гогия: информация об открытии избирательного участка в Стамбуле по выборам Президента Абхазии не поступала

В Абхазии проходят выборы Президента РА.



Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Лана Цвижба. В международном пресс-центре Центральной избирательной комиссии «Выборы Президента Республики Абхазии 2019» председатель ЦИК Тамаз Гогия рассказал о выборах Президента Абхазии и начале голосования.



Так, по словам Гогия, все официальные информационные сообщения в международном пресс-центре транслируется по Государственному телевидению. Сегодня граждане Республики Абхазия, находящиеся как на территории Республики Абхазия, так и за ее пределами с 8:00 до 20:00 придут на избирательные участки и примут участие в голосовании.



Общее количество участков на территории Республики Абхазия - 152 и 2 участка - за пределами Абхазии, 2 из которых - в Российской Федерации, это Москва и Черкесск. Информация об открытии избирательного участка в городе Стамбул не поступала.



В течение дня периодически со всех 154 участков данные будут передаваться в ЦИК и оглашаться в пресс-центре в 12:00, 15:00, 18:00 и 23:30.



В 20:00 каждая избирательная комиссия проведет подсчет голосов избирателей, отданных в поддержку кандидатов в Президенты РА.

Что касается зарубежных участков, то данные протоколов их участковых избирательных комиссий будут передаваться в окружную избирательную комиссию №6 города Сухум. Каждая из 35 окружных избирательных комиссий на основании протокола участковой комиссии об итогах голосования путем их суммирования, будет составлять протокол об итогах голосования по соответствующему избирательному округу. Затем протоколы окружных избирательных комиссий передадут в ЦИК для установления результатов выборов Президента Республики Абхазия.