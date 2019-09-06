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Год назад страна потеряла премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия

10:16, 8 Сентября 2019
Год назад страна потеряла премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия
Премьер-министр Абхазии ушел из жизни в результате дорожно-транспортного происшествия.

Сухум. 8 сентября. Апсныпресс. В этот день, год назад, на 71-м году жизни из жизни ушел видный государственный деятель, премьер-министр РА Геннадий Леонидович Гагулия.

45 трудовых лет Геннадий Гагулия посвятил служению Отечеству, развитию и процветанию своей Родины. На посту премьер-министра страны по его инициативе были приняты важные решения по развитию многих сфер жизнедеятельности государства, по укреплению абхазо-российских взаимоотношений, установлению дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой.

Люди, трудившиеся рядом с ним, отдавали должное его эрудиции, дипломатическому таланту, дальновидности и исключительной работоспособности.

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