Главы республик пожелали Раулю Хаджимба плодотворной работы на благо Абхазии.



Сухум. 12 сентября. Апсныпресс. Главы северокавказских республик поздравили Рауля Хаджимба с переизбранием на пост Президента Абхазии.



В поздравительной телеграмме Главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова, в частности, говорится:



«Уважаемый Рауль Джумкович!



Поздравляю Вас с переизбранием на должность Президента Республики Абхазия!



Пусть Ваша большая плодотворная работа на благо Абхазии в полной мере способствует успешному решению важных задач по обеспечению социально-экономического развития республики созданию комфортных условий для ее граждан. Убежден, что конструктивное сотрудничество и братские связи между народами Адыгеи и Абхазии будут и впредь развиваться и крепнуть.



Желаю Вам, Рауль Джумкович, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в реализации всех добрых планов и начинаний».



В поздравлении Главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида Темрезова, в частности, говорится:



«Уважаемый Рауль Джумкович!



От имени многонационального народа Карачаево-Черкесии и от меня лично поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Республики Абхазия. Победа на выборах – свидетельство того, что Вы настоящий лидер, яркое доказательство доверия к Вам со стороны народа Абхазии.



Уверен, что следующий срок Вашей Президентской деятельности будет ознаменован позитивной динамикой в дальнейшем развитии достигнутых прав и свобод граждан Абхазии.



Желаю каждой абхазской семье счастья и благополучия, а Абхазии – мира, экономической стабильности и процветания».



Ранее на имя Президента Абхазии Рауля Хаджимба поступило поздравление от врио Главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Кокова.

