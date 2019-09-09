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Главы северокавказских республик поздравили Рауля Хаджимба с переизбранием на пост Президента Абхазии

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16:24, 12 Сентября 2019
Главы северокавказских республик поздравили Рауля Хаджимба с переизбранием на пост Президента Абхазии
Главы республик пожелали Раулю Хаджимба плодотворной работы на благо Абхазии.

Сухум. 12 сентября. Апсныпресс. Главы северокавказских республик поздравили Рауля Хаджимба с переизбранием на пост Президента Абхазии.  

В поздравительной телеграмме Главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова,  в частности, говорится:

«Уважаемый Рауль Джумкович!

Поздравляю Вас с переизбранием на должность Президента Республики Абхазия!

Пусть Ваша большая плодотворная работа на благо Абхазии в полной мере способствует успешному решению важных задач по обеспечению социально-экономического развития республики созданию комфортных условий для ее граждан. Убежден, что конструктивное сотрудничество и братские связи между народами Адыгеи и Абхазии будут и впредь развиваться и крепнуть.

Желаю Вам, Рауль Джумкович, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в реализации всех добрых планов и начинаний».   

В поздравлении Главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида Темрезова, в частности, говорится:

«Уважаемый Рауль Джумкович! 

От имени многонационального народа Карачаево-Черкесии и от меня лично поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Республики Абхазия. Победа на выборах – свидетельство того, что Вы настоящий лидер, яркое доказательство доверия к Вам со стороны народа Абхазии. 

Уверен, что следующий срок Вашей Президентской деятельности будет ознаменован позитивной динамикой в дальнейшем развитии достигнутых прав и свобод граждан Абхазии.

Желаю каждой абхазской семье счастья и благополучия, а Абхазии – мира, экономической стабильности и процветания».  

Ранее на имя Президента Абхазии Рауля Хаджимба поступило поздравление от  врио Главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Кокова.

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