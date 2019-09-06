APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
12:09, 9 Сентября 2019 262
23:31, 8 Сентября 2019 1313
20:29, 8 Сентября 2019 730
19:41, 8 Сентября 2019 351
19:07, 8 Сентября 2019 353
18:26, 8 Сентября 2019 659
15:35, 8 Сентября 2019 816
14:54, 8 Сентября 2019 358
13:52, 8 Сентября 2019 288
12:37, 8 Сентября 2019 434
11:58, 8 Сентября 2019 334
10:35, 8 Сентября 2019 488
10:14, 8 Сентября 2019 563
11:09, 6 Сентября 2019 1503
19:27, 5 Сентября 2019 690
16:59, 5 Сентября 2019 398
15:38, 5 Сентября 2019 870
13:28, 5 Сентября 2019 518
19:19, 4 Сентября 2019 1201
16:11, 4 Сентября 2019 486
12:29, 4 Сентября 2019 598
11:21, 4 Сентября 2019 469
15:25, 3 Сентября 2019 898
15:00, 3 Сентября 2019 470
14:34, 3 Сентября 2019 1160

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Глава ЦИК: избранный Президент Абхазии – Рауль Хаджимба!

Глава ЦИК: избранный Президент Абхазии – Рауль Хаджимба!

68
12:09, 9 Сентября 2019
Глава ЦИК: избранный Президент Абхазии – Рауль Хаджимба!
В Абхазии состоялся второй тур выборов Президента РА.

Сухум. 9 сентября. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В международном пресс-центре Центральной избирательной комиссии  РА объявили предварительные итоги 2 тура выборов Президента Абхазии.

Председатель ЦИК РА Тамаз Гогия подчеркнул, что выборы состоялись. В соответствии со статьей 19 Конституционного закона РА «О выборах Президента РА», избранным Президентом Абхазии считается Рауль Хаджимба.

По информации ЦИК: Алхас Квициниа набрал 38 тысяч 742 голоса, что составляет 46,19%;

Рауль Хаджимба набрал 39 тысяч 741 голос, что составляет 47,38%;

общее число голосов, поданных против всех кандидатов в Президенты РА – 3 тысячи 154;

общее количество бюллетеней, признанных недействительными – 2 тысячи 246;

общее количество бюллетеней, полученных избирательными комиссиями – 124 тысячи 700;

общее количество погашенных бюллетеней – 40 тысяч 816;

общее число избирателей, внесенных в списки избирателей – 127 тысяч 136;

общее число избирателей, получивших бюллетени для голосования – 83 тысячи 884;

общее число избирателей, принявших участие в голосовании – 83 тысячи 883, что составляет 65, 98%.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика