Глава ЦИК: избранный Президент Абхазии – Рауль Хаджимба!

В Абхазии состоялся второй тур выборов Президента РА.



Сухум. 9 сентября. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В международном пресс-центре Центральной избирательной комиссии РА объявили предварительные итоги 2 тура выборов Президента Абхазии.



Председатель ЦИК РА Тамаз Гогия подчеркнул, что выборы состоялись. В соответствии со статьей 19 Конституционного закона РА «О выборах Президента РА», избранным Президентом Абхазии считается Рауль Хаджимба.



По информации ЦИК: Алхас Квициниа набрал 38 тысяч 742 голоса, что составляет 46,19%;



Рауль Хаджимба набрал 39 тысяч 741 голос, что составляет 47,38%;



общее число голосов, поданных против всех кандидатов в Президенты РА – 3 тысячи 154;



общее количество бюллетеней, признанных недействительными – 2 тысячи 246;



общее количество бюллетеней, полученных избирательными комиссиями – 124 тысячи 700;



общее количество погашенных бюллетеней – 40 тысяч 816;



общее число избирателей, внесенных в списки избирателей – 127 тысяч 136;



общее число избирателей, получивших бюллетени для голосования – 83 тысячи 884;



общее число избирателей, принявших участие в голосовании – 83 тысячи 883, что составляет 65, 98%.