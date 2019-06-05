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Глава спасательного ведомства Абхазии встретился с абхазскими студентами профильных вузов МЧС России

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13:04, 7 Июня 2019
Глава спасательного ведомства Абхазии встретился с абхазскими студентами профильных вузов МЧС России
В ходе рабочей поездки в Москву министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния встретился со студентами из Абхазии, которые обучаются в профильных вузах МЧС России.

Сухум. 7июня. Апсныпресс. Министр по ЧС Абхазии Лев Квициния провел встречу с абхазскими студентами профильных вузов МЧС России.

В ходе встречи со студентами Лев Квициния поинтересовался тем, как проходит учебный процесс.

Глава спасательного ведомства Абхазии отметил, что высокий уровень профессиональной подготовки – главный критерий кадровых назначений в Министерстве. «От  студентов требуется лишь одно – успешно окончить вуз. В противном случае никаких послаблений не будет ни со стороны профессорско-преподавательского состава учебного заведения, ни со стороны руководства МЧС Абхазии», – подчеркнул Квициния.


(АП): Обучение абхазских студентов в учебных заведениях российского МЧС предусмотрено Межправительственным соглашением от 2010 года. С 2011 года 35 граждан Абхазии стали выпускниками вузов российского МЧС. Сегодня они проходят службу, как в районных подразделениях, так и в центральном аппарате МЧС Абхазии.


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