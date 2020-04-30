12:11, 5 Мая 2020 57
18:31, 4 Мая 2020 654
17:48, 4 Мая 2020 471
15:34, 4 Мая 2020 808
14:49, 4 Мая 2020 282
13:02, 4 Мая 2020 507
12:58, 4 Мая 2020 587
12:18, 1 Мая 2020 954
18:40, 30 Апреля 2020 988
18:34, 30 Апреля 2020 1098
18:27, 30 Апреля 2020 1055
18:20, 30 Апреля 2020 1227
18:14, 30 Апреля 2020 848
18:10, 30 Апреля 2020 1246
17:57, 30 Апреля 2020 1386
16:45, 30 Апреля 2020 635
16:20, 30 Апреля 2020 844
13:46, 30 Апреля 2020 1153
13:41, 30 Апреля 2020 1209
13:15, 30 Апреля 2020 2086
19:35, 29 Апреля 2020 765
19:27, 29 Апреля 2020 1076
19:17, 29 Апреля 2020 835
19:13, 29 Апреля 2020 1247
19:10, 29 Апреля 2020 1095
Популярное
30.04.2020 2086
28.04.2020 1868
28.04.2020 1624
29.04.2020 1414
28.04.2020 1348
29.04.2020 1249
Глава Правительства представил коллективу Министерства экономики нового руководителя
1
12:11, 5 Мая 2020
Указом Президента Абхазии на должность вице-премьера, министра экономики РА назначена Кристина Озган.
Сухум. 5 мая. Апсныпресс. Тамара Ачба. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб представил коллективу Министерства экономики нового руководителя Кристину Озган.
Глава Правительства отметил: «Кристину Константиновну большинство знает по прошлой и настоящей работе. Думаю, у нее все получится, и вы будете ей в этом помогать. В коллективе, насколько мне известно, рабочая атмосфера. Проблем у нас было много, сейчас их еще больше, и поэтому деятельность Министерства экономики очень важна для страны. Предлагаю значительно улучшить эту работу».
При этом, Александр Анкваб проинформировал коллектив Минэка о том, что в скором времени состоится рабочая поездка Президента Абхазии в Москву. В состав делегации также вошли вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.
Со своей стороны, Кристина Озган подчеркнула: «В это сложное время, когда мир охвачен пандемией и экономическим кризисом, в условиях крайне ограниченных финансовых возможностей именно от нас с вами зависит многое. Уверена, что слаженная системная работа должна принести соответствующие плоды. Прежним руководством Министерства были предприняты все возможные действия по модернизации экономической системы, и эта работа будет продолжена. Сегодня многие задаются вопросом, зачем в такое сложное время люди идут во власть? Я отвечу кратко: надо работать! И прошу вас помочь мне в этом».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.