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Глава Правительства представил коллективу Министерства экономики нового руководителя

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12:11, 5 Мая 2020
Глава Правительства представил коллективу Министерства экономики нового руководителя
Указом Президента Абхазии на должность вице-премьера, министра экономики РА назначена Кристина Озган.

Сухум. 5 мая. Апсныпресс. Тамара Ачба. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб представил коллективу Министерства экономики нового руководителя Кристину Озган.

Глава Правительства отметил: «Кристину Константиновну большинство знает по прошлой и настоящей работе. Думаю, у нее все получится, и вы будете ей в этом помогать. В коллективе, насколько мне известно, рабочая атмосфера. Проблем у нас было много, сейчас их еще больше, и поэтому деятельность Министерства экономики очень важна для страны. Предлагаю значительно улучшить эту работу».

При этом, Александр Анкваб проинформировал коллектив Минэка о том, что в скором времени состоится рабочая поездка Президента Абхазии в Москву. В состав делегации также вошли вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

Со своей стороны, Кристина Озган подчеркнула: «В это сложное время, когда мир охвачен пандемией и экономическим кризисом, в условиях крайне ограниченных финансовых возможностей именно от нас с вами зависит многое. Уверена, что слаженная системная работа должна принести соответствующие плоды. Прежним руководством Министерства были предприняты все возможные действия по модернизации экономической системы, и эта работа будет продолжена. Сегодня многие задаются вопросом, зачем в такое сложное время люди идут во власть? Я отвечу кратко: надо работать! И прошу вас помочь мне в этом».

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