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Глава Правительства поручил начать работы по предупреждению обвала участка дороги на трассе «Псоу-Ингур»
19:39, 19 Августа 2019
Соответствующие поручения были даны на совещании в Кабинете Министров.
Сухум. 19 августа. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба провёл совещание с представителями заинтересованных ведомств по вопросам проведения предупреждающих мероприятий на центральной трассе «Псоу-Ингур», где на участке «Сухумское шоссе ПК-12+400» в районе села Чагрипш произошло повреждение кромки проезжей части.
Как было отмечено в ходе совещания, на трассе произошли просадки в результате дождей, вследствие чего повреждена линия, отделяющая проезжую часть от обочины. «Подобное повреждение может повлечь за собой обвал самой дороги, мы должны оперативно начать работы, так как эта трасса является основным звеном единой транспортной системы страны с высокой суточной проходимостью», – отметил премьер-министр.
По словам генерального директора РУП «Абхазавтодор» Бориса Ачба, для восстановительных работ необходимо привлечение геологов для получения наиболее точной геологической информации и топографических данных.
Подводя итоги совещания, для предупреждения полного обвала поврежденного участка трассы, глава Правительства поручил участникам совещания приступить к работам по исследованию местности и осуществить ремонтные работы в ближайшее время. Сотрудникам Управления капитального строительства совместно с РУП «Абхазавтодор» было поручено подготовить проектно-сметную документацию.
Сухум. 19 августа. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба провёл совещание с представителями заинтересованных ведомств по вопросам проведения предупреждающих мероприятий на центральной трассе «Псоу-Ингур», где на участке «Сухумское шоссе ПК-12+400» в районе села Чагрипш произошло повреждение кромки проезжей части.
Как было отмечено в ходе совещания, на трассе произошли просадки в результате дождей, вследствие чего повреждена линия, отделяющая проезжую часть от обочины. «Подобное повреждение может повлечь за собой обвал самой дороги, мы должны оперативно начать работы, так как эта трасса является основным звеном единой транспортной системы страны с высокой суточной проходимостью», – отметил премьер-министр.
По словам генерального директора РУП «Абхазавтодор» Бориса Ачба, для восстановительных работ необходимо привлечение геологов для получения наиболее точной геологической информации и топографических данных.
Подводя итоги совещания, для предупреждения полного обвала поврежденного участка трассы, глава Правительства поручил участникам совещания приступить к работам по исследованию местности и осуществить ремонтные работы в ближайшее время. Сотрудникам Управления капитального строительства совместно с РУП «Абхазавтодор» было поручено подготовить проектно-сметную документацию.
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