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Глава государства отменил ряд нормативных актов Галского района
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13:48, 15 Июля 2020
Соответствующие указы подписал Президент Абхазии Аслан Бжания.
Сухум. 15 июля. Апсныпресс. Президентом Абхазии Асланом Бжания издан Указ «Об отмене Распоряжения исполняющего обязанности главы Администрации Галского района».
Документ предписывает:
«На основании пункта 18 статьи 53 Конституции Республики Абхазия, в связи с противоречием Распоряжения исполняющего обязанности главы Администрации Галского района от 18 ноября 2019 года, №256 Указу Президента Республики Абхазия «О некоторых мерах по реализации программ (проектов) иностранных неправительственных и международных организаций на территории Республики Абхазия» от 04 мая 2019 года, № 108, отменить Распоряжение исполняющего обязанности главы Администрации Галского района от 18 ноября 2019 года, № 256».
Кроме того, Указом Президента Абхазии отменено Решение Собрания Галского района.
В документе предписывается:
«На основании пункта 18 статьи 53 Конституции Республики Абхазия, в связи с противоречием Решения Собрания Галского района от 19 февраля 2003 года Закону Республики Абхазия «О плате за землю» и Закону Республики Абхазия «О ставках земельного налога в Республике Абхазия», отменить Решение Собрания Галского района от 19 февраля 2003 года».
Сухум. 15 июля. Апсныпресс. Президентом Абхазии Асланом Бжания издан Указ «Об отмене Распоряжения исполняющего обязанности главы Администрации Галского района».
Документ предписывает:
«На основании пункта 18 статьи 53 Конституции Республики Абхазия, в связи с противоречием Распоряжения исполняющего обязанности главы Администрации Галского района от 18 ноября 2019 года, №256 Указу Президента Республики Абхазия «О некоторых мерах по реализации программ (проектов) иностранных неправительственных и международных организаций на территории Республики Абхазия» от 04 мая 2019 года, № 108, отменить Распоряжение исполняющего обязанности главы Администрации Галского района от 18 ноября 2019 года, № 256».
Кроме того, Указом Президента Абхазии отменено Решение Собрания Галского района.
В документе предписывается:
«На основании пункта 18 статьи 53 Конституции Республики Абхазия, в связи с противоречием Решения Собрания Галского района от 19 февраля 2003 года Закону Республики Абхазия «О плате за землю» и Закону Республики Абхазия «О ставках земельного налога в Республике Абхазия», отменить Решение Собрания Галского района от 19 февраля 2003 года».
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