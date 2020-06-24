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ГК «Абхазтоп»: у Госкомпании кредитные взаимоотношения с «Сухум-банком» отсутствуют
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13:01, 1 Июля 2020
Госкомпания «Абхазтоп» распространила заявление.
Сухум. 1 июля. Апсныпресс. Госкомпания «Абхазтоп» прокомментировала информацию о кредитной задолженности перед «Сухум-банком».
В комментарии, в частности, говорится:
«Руководство ГК «Абхазтоп» уведомляет об отсутствии у Госкомпании кредитных взаимоотношений с «Сухум-банком».
По поводу наличия кредитной задолженности ГП «Гудаутская нефтебаза», уведомляет:
- Кредит ГП «Гудаутская нефтебаза» был выдан незаконно, с нарушением требований законодательства в части обязательного согласования сделки (кредитного договора) с Министерством экономики РА.
- На дату выдачи кредита ГП «Гудаутская нефтебаза» имела значительную (превышающую сумму кредита) задолженность перед поставщиком и по иным обязательным платежам.
- Залог имущественного комплекса ГП «Гудаутская нефтебаза» (являющегося республиканской собственностью) осуществлен с нарушением законодательства, прямо предусматривающего запрет на залог имущества, ограниченного в обороте. Кроме того, указанный имущественный комплекс не входит в перечень объектов, подлежащих приватизации.
- Решением Арбитражного суда РА по иску «Сухум-банка», поданному на основании исключительно ничтожных документов (незаконного кредитного договора и залога имущества), несмотря на возражения со стороны Министерства экономики РА и ГК «Абхазтоп», было одобрено Соглашение между ГП «Гудаутская нефтебаза» и «Сухум-банком» о признании задолженности в сумме, более чем в два раза превышающей сумму непогашенного кредита. При этом суд не учел, что ГП «Гудаутская нефтебаза» не обладает законными полномочиями для подписания Соглашения, а также то, что гражданским законодательством размер начисленных процентов по ничтожным сделкам ограничен размером ставки рефинансирования, т.е. 12%.
В связи с вышеизложенным, ГК «Абхазтоп» предпринимает законные меры по защите государственных интересов и недопущению попытки «рейдерского» захвата государственного имущества. Так, в настоящее время в Министерство экономики РА были направлены материалы, необходимые для начала служебного расследования деятельности ГП «Гудаутская нефтебаза», а также для оспаривания принятых судебных решений.
Для сведения: задолженность ГП «Гудаутская нефтебаза», с учетом решений суда, превышает сумму 70 000 000 рублей (точные суммы неизвестны из-за отсутствия бухгалтерской отчетности).
ГП «Гудаутская нефтебаза» более двух лет не осуществляет деятельность и не выплачивает задолженности, в т. ч. по налогам и иным обязательным платежам».
Сухум. 1 июля. Апсныпресс. Госкомпания «Абхазтоп» прокомментировала информацию о кредитной задолженности перед «Сухум-банком».
В комментарии, в частности, говорится:
«Руководство ГК «Абхазтоп» уведомляет об отсутствии у Госкомпании кредитных взаимоотношений с «Сухум-банком».
По поводу наличия кредитной задолженности ГП «Гудаутская нефтебаза», уведомляет:
- Кредит ГП «Гудаутская нефтебаза» был выдан незаконно, с нарушением требований законодательства в части обязательного согласования сделки (кредитного договора) с Министерством экономики РА.
- На дату выдачи кредита ГП «Гудаутская нефтебаза» имела значительную (превышающую сумму кредита) задолженность перед поставщиком и по иным обязательным платежам.
- Залог имущественного комплекса ГП «Гудаутская нефтебаза» (являющегося республиканской собственностью) осуществлен с нарушением законодательства, прямо предусматривающего запрет на залог имущества, ограниченного в обороте. Кроме того, указанный имущественный комплекс не входит в перечень объектов, подлежащих приватизации.
- Решением Арбитражного суда РА по иску «Сухум-банка», поданному на основании исключительно ничтожных документов (незаконного кредитного договора и залога имущества), несмотря на возражения со стороны Министерства экономики РА и ГК «Абхазтоп», было одобрено Соглашение между ГП «Гудаутская нефтебаза» и «Сухум-банком» о признании задолженности в сумме, более чем в два раза превышающей сумму непогашенного кредита. При этом суд не учел, что ГП «Гудаутская нефтебаза» не обладает законными полномочиями для подписания Соглашения, а также то, что гражданским законодательством размер начисленных процентов по ничтожным сделкам ограничен размером ставки рефинансирования, т.е. 12%.
В связи с вышеизложенным, ГК «Абхазтоп» предпринимает законные меры по защите государственных интересов и недопущению попытки «рейдерского» захвата государственного имущества. Так, в настоящее время в Министерство экономики РА были направлены материалы, необходимые для начала служебного расследования деятельности ГП «Гудаутская нефтебаза», а также для оспаривания принятых судебных решений.
Для сведения: задолженность ГП «Гудаутская нефтебаза», с учетом решений суда, превышает сумму 70 000 000 рублей (точные суммы неизвестны из-за отсутствия бухгалтерской отчетности).
ГП «Гудаутская нефтебаза» более двух лет не осуществляет деятельность и не выплачивает задолженности, в т. ч. по налогам и иным обязательным платежам».
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