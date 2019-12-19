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Гиви Допуа освобождён от должности главы Администрации Очамчырского района
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09:24, 19 Декабря 2019
Президент РА подписал Указ о главе Администрации Очамчырского района.
Сухум. 19 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о главе Администрации Очамчырского района.
В Указе говорится:
«Освободить Допуа Гиви Хонеловича от должности главы Администрации Очамчырского района согласно поданному заявлению».
Сухум. 19 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о главе Администрации Очамчырского района.
В Указе говорится:
«Освободить Допуа Гиви Хонеловича от должности главы Администрации Очамчырского района согласно поданному заявлению».
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