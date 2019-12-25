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Гиви Допуа награждён орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени

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17:14, 27 Декабря 2019
Гиви Допуа награждён орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени
Соответствующий Указ подписал Президент РА Рауль Хаджимба.

Сухум. 27 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о награждении Гиви Допуа орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени.

Согласно тексту Указа, за вклад в национально-освободительное движение, а также в возвращение соотечественников на историческую  Родину  Гиви Хонелович Допуа награжден орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени.

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