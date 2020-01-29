Государственному информационному агентству Апсныпресс – 25 лет! ***
16:03, 3 Февраля 2020 16
15:58, 3 Февраля 2020 29
15:43, 3 Февраля 2020 47
12:46, 3 Февраля 2020 142
12:11, 3 Февраля 2020 152
12:06, 3 Февраля 2020 220
15:54, 2 Февраля 2020 862
13:27, 1 Февраля 2020 1018
11:39, 1 Февраля 2020 1475
17:43, 31 Января 2020 2131
16:09, 31 Января 2020 454
15:17, 31 Января 2020 406
14:29, 31 Января 2020 622
14:00, 31 Января 2020 453
13:28, 31 Января 2020 876
12:59, 31 Января 2020 498
09:30, 31 Января 2020 441
17:27, 30 Января 2020 1083
17:24, 30 Января 2020 960
16:36, 30 Января 2020 715
14:56, 30 Января 2020 814
12:47, 30 Января 2020 535
12:22, 30 Января 2020 404
14:49, 29 Января 2020 970
14:11, 29 Января 2020 2985
Популярное
29.01.2020 2985
31.01.2020 2131
01.02.2020 1475
01.02.2020 1020
27.01.2020 999
29.01.2020 970
30.01.2020 960
28.01.2020 927
28.01.2020 883
Георгий Шония: серьезных заболеваний у людей, пересекающих КПП «Ингур», не выявлено
29
15:58, 3 Февраля 2020
Согласно приказу Министерства здравоохранения и соцобеспечения Абхазии, на границе с Грузией размещена передвижная станция флюорографии.
Сухум. 3 февраля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Врачи Центральной Галской больницы проводят профилактические мероприятия по недопущению проникновения в Республику Абхазия вирусных заболеваний из Грузии. Главный врач ЦРБ города Гал Георгий Шония проинформировал Апсныпресс об эпидемиологической ситуации на границе по реке Ингур.
Согласно приказу Министерства здравоохранения и соцобеспечения Абхазии, на КПП «Ингур» размещена передвижная станция флюорографии, где специалисты-медики проверяют состояние здоровья всех пересекающих границу с Грузией.
По словам Георгия Шония, проверка проводится с целью выявить больных и исключить проникновение в Абхазию опасных вирусов. «Согласно последним данным, с субботы, 1 февраля, по сегодняшний день проведен осмотр 1800 человек. Серьезных заболеваний не выявлено. В основном, врачи находят хронический бронхит, ОРВИ, но без осложнений, без пневмонии и других заболеваний», - сообщил он.
При этом главврач подчеркнул, что, если человек уже проходил флюорографию в течение года, то обследоваться еще раз не рекомендовано.
Георгий Шония пояснил порядок действия врачей в случае выявления опасных заболеваний: «Если человек направляется в Абхазию, и при этом на границе у него выявлена серьезная болезнь, то больного транспортируют обратно, до начала моста, после чего он сможет попасть в лечебное учреждение Грузии. Если человек направляется из Абхазии, то мы возвращаем его в наши больницы. Если ситуация нормальная, проводим лечение в ЦРБ Гала, если ситуация тяжелая, отправляем в Республиканскую больницу».
Сухум. 3 февраля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Врачи Центральной Галской больницы проводят профилактические мероприятия по недопущению проникновения в Республику Абхазия вирусных заболеваний из Грузии. Главный врач ЦРБ города Гал Георгий Шония проинформировал Апсныпресс об эпидемиологической ситуации на границе по реке Ингур.
Согласно приказу Министерства здравоохранения и соцобеспечения Абхазии, на КПП «Ингур» размещена передвижная станция флюорографии, где специалисты-медики проверяют состояние здоровья всех пересекающих границу с Грузией.
По словам Георгия Шония, проверка проводится с целью выявить больных и исключить проникновение в Абхазию опасных вирусов. «Согласно последним данным, с субботы, 1 февраля, по сегодняшний день проведен осмотр 1800 человек. Серьезных заболеваний не выявлено. В основном, врачи находят хронический бронхит, ОРВИ, но без осложнений, без пневмонии и других заболеваний», - сообщил он.
При этом главврач подчеркнул, что, если человек уже проходил флюорографию в течение года, то обследоваться еще раз не рекомендовано.
Георгий Шония пояснил порядок действия врачей в случае выявления опасных заболеваний: «Если человек направляется в Абхазию, и при этом на границе у него выявлена серьезная болезнь, то больного транспортируют обратно, до начала моста, после чего он сможет попасть в лечебное учреждение Грузии. Если человек направляется из Абхазии, то мы возвращаем его в наши больницы. Если ситуация нормальная, проводим лечение в ЦРБ Гала, если ситуация тяжелая, отправляем в Республиканскую больницу».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.