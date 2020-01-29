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Георгий Шония: серьезных заболеваний у людей, пересекающих КПП «Ингур», не выявлено

29
15:58, 3 Февраля 2020
Георгий Шония: серьезных заболеваний у людей, пересекающих КПП «Ингур», не выявлено
Согласно приказу Министерства здравоохранения и соцобеспечения Абхазии, на границе с Грузией размещена передвижная станция флюорографии.  

Сухум. 3 февраля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Врачи Центральной Галской больницы проводят профилактические мероприятия по недопущению проникновения в Республику Абхазия вирусных заболеваний из Грузии. Главный врач ЦРБ города Гал Георгий Шония проинформировал Апсныпресс об эпидемиологической ситуации на границе по реке Ингур. 

Согласно приказу Министерства здравоохранения и соцобеспечения Абхазии, на КПП «Ингур» размещена передвижная станция флюорографии, где специалисты-медики проверяют состояние здоровья всех пересекающих границу с Грузией.  

По словам Георгия Шония, проверка проводится с целью выявить больных и исключить проникновение в Абхазию опасных вирусов. «Согласно последним данным, с субботы, 1 февраля, по сегодняшний день проведен осмотр 1800 человек. Серьезных заболеваний не выявлено. В основном, врачи находят хронический бронхит, ОРВИ, но без осложнений, без пневмонии и других заболеваний», - сообщил он.

При этом главврач подчеркнул, что, если человек уже проходил флюорографию в течение года, то обследоваться еще раз не рекомендовано.

Георгий Шония пояснил порядок действия врачей в случае выявления опасных заболеваний: «Если человек направляется в Абхазию, и при этом на границе у него выявлена серьезная болезнь, то больного транспортируют обратно, до начала моста, после чего он сможет попасть в лечебное учреждение Грузии. Если человек направляется из Абхазии, то мы возвращаем его в наши больницы. Если ситуация нормальная, проводим лечение в ЦРБ Гала, если ситуация тяжелая, отправляем в Республиканскую больницу».


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