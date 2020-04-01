Генрих Тужба: в Галском районе заболевших коронавирусом нет

Избранный вице-президент Абхазии и испоняющий обязанности секретаря Совбеза РА побывали в Галском районе.



Сухум. 2 апреля. Апсныпресс. Избранный вице-президент Абхазии Бадра Гунба и исполняющий обязанности секретаря Совбеза РА Беслан Квициния побывали в Галском районе и выяснили эпидемиологическую обстановку.



На стационарном посту ГАИ «Канал» инспекция из Сухума встретилась с заместителем главы районной Администрации Генрихом Тужба. «На сегодняшний день в Галском районе не выявлены заболевшие коронавирусом», – проинформировал он.



Тужба подчеркнул, что Распоряжение и.о Президента Валерия Бганба выполняется в полном объеме. «Трасса между районами перекрыта сотрудниками правоохранительных органов. Вместе с ними круглосуточное дежурство на постах несут медицинские работники. Граждане с симптомами заболевания переведены на карантин. Пока не выявлен ни один заболевший», – сказал Генрих Тужба.