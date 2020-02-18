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Генпрокуратура: возбуждено уголовное дело в отношении и.о. начальника Паспортного управления МВД РА
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18:19, 21 Февраля 2020
Полковник милиции Вадим Квадзба задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Сухум.21 февраля. Апсныпресс. Следственным управлением Генеральной прокуратуры РА возбуждено уголовное дело в отношении и.о. начальника Паспортного управления МВД РА, полковника милиции - Вадима Квадзба, подозреваемого по ч. 1 ст. 285 (злоупотребление служебным положением) и ч. 2 ст. 2941 (незаконная выдача паспорта гражданина РА) УК РА, ст. инспектора Паспортной группы по г.Новый Афон Паспортного управления МВД РА - Фатимы Джения, подозреваемой по ч. 1 ст. 285 и ч. 2 ст. 2941 УК РА, Гурама Квициния, подозреваемого в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 32, ч. 2 ст. 2941 (соучастие, в форме подстрекательства, в незаконной выдаче паспорта Республики Абхазия) УК РА, и Лолиты Халваш, подозреваемой по ч. 5 ст. 32 ч. 2 ст. 2941 (соучастие, в форме пособничества, в незаконной выдаче паспорта РА) УК РА. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РА.
21 февраля 2020 года и.о. начальника Паспортного управления МВД РА, полковник милиции Вадим Квадзба задержан, в настоящее время решается вопрос об отстранении его от должности, а также об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело в отношении Квициния Г.А, Халваш Л.З., Квадзба В.С. и Джения Ф.В. было выделено из уголовного дела, возбужденного Следственным управлением Генеральной прокуратуры РА 9 декабря 2019 года по ч. 1 ст. 324 (незаконный переход государственной границы РА) и ч. 3 ст. 330 УК РА (использование заведомо подложного документа) в отношении жителя Республики Украина - Мыльцева Олега Сергеевича.
По версии органа предварительного расследования, вышеуказанные граждане, вступив в сговор между собой, за денежное вознаграждение в размере 10000 долларов США, изготовили бланк паспорта гражданина РА, которым и воспользовался Мыльцев О.С. при незаконном переходе государственной границы РА.
Сухум.21 февраля. Апсныпресс. Следственным управлением Генеральной прокуратуры РА возбуждено уголовное дело в отношении и.о. начальника Паспортного управления МВД РА, полковника милиции - Вадима Квадзба, подозреваемого по ч. 1 ст. 285 (злоупотребление служебным положением) и ч. 2 ст. 2941 (незаконная выдача паспорта гражданина РА) УК РА, ст. инспектора Паспортной группы по г.Новый Афон Паспортного управления МВД РА - Фатимы Джения, подозреваемой по ч. 1 ст. 285 и ч. 2 ст. 2941 УК РА, Гурама Квициния, подозреваемого в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 32, ч. 2 ст. 2941 (соучастие, в форме подстрекательства, в незаконной выдаче паспорта Республики Абхазия) УК РА, и Лолиты Халваш, подозреваемой по ч. 5 ст. 32 ч. 2 ст. 2941 (соучастие, в форме пособничества, в незаконной выдаче паспорта РА) УК РА. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РА.
21 февраля 2020 года и.о. начальника Паспортного управления МВД РА, полковник милиции Вадим Квадзба задержан, в настоящее время решается вопрос об отстранении его от должности, а также об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело в отношении Квициния Г.А, Халваш Л.З., Квадзба В.С. и Джения Ф.В. было выделено из уголовного дела, возбужденного Следственным управлением Генеральной прокуратуры РА 9 декабря 2019 года по ч. 1 ст. 324 (незаконный переход государственной границы РА) и ч. 3 ст. 330 УК РА (использование заведомо подложного документа) в отношении жителя Республики Украина - Мыльцева Олега Сергеевича.
По версии органа предварительного расследования, вышеуказанные граждане, вступив в сговор между собой, за денежное вознаграждение в размере 10000 долларов США, изготовили бланк паспорта гражданина РА, которым и воспользовался Мыльцев О.С. при незаконном переходе государственной границы РА.
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