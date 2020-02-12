APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
16:48, 12 Февраля 2020
13:14, 12 Февраля 2020 132
13:02, 12 Февраля 2020 143
12:04, 12 Февраля 2020 138
17:33, 11 Февраля 2020 1478
16:57, 11 Февраля 2020 465
16:38, 11 Февраля 2020 306
15:19, 11 Февраля 2020 387
13:22, 11 Февраля 2020 420
17:52, 10 Февраля 2020 315
17:05, 10 Февраля 2020 446
15:45, 10 Февраля 2020 905
14:55, 10 Февраля 2020 488
14:44, 10 Февраля 2020 368
12:54, 10 Февраля 2020 854
12:38, 10 Февраля 2020 393
12:36, 10 Февраля 2020 522
12:29, 10 Февраля 2020 387
17:15, 7 Февраля 2020 888
14:50, 7 Февраля 2020 917
13:49, 7 Февраля 2020 601
13:20, 7 Февраля 2020 920
13:13, 7 Февраля 2020 729
16:46, 6 Февраля 2020 1007
16:17, 6 Февраля 2020 764

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Генпрокуратура сообщила о дополнительной информации по расследованию преступления на набережной Сухума

Генпрокуратура сообщила о дополнительной информации по расследованию преступления на набережной Сухума

16:48, 12 Февраля 2020
Генпрокуратура сообщила о дополнительной информации по расследованию преступления на набережной Сухума
В розыск объявлен житель Сухума  Бганба Беслан Тотович, 1982 года рождения.

Сухум. 12 февраля. Апсныпресс. В рамках расследования уголовного дела, по факту умышленного убийства Шамба А.Л., Авидзба А.Х. и Акиртава Д.Ю.  имевшего место 22 ноября 2019 года на набережной в Сухуме, органом предварительного расследования установлено лицо, причастное к совершению данных преступлений. Об этом сообщается  на официальном сайте Генпрокуратуры РА.
 
Как отмечается в сообщении, 11 февраля 2020 года следственным управлением Генеральной прокуратуры РА в Министерство внутренних дел РА направлено постановление об объявлении в розыск подозреваемого в совершении убийства двух и более лиц, общеопасным способом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также незаконного хранения, ношения, перевозки огнестрельного оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное в составе банды, -  уроженца с. Арасадзыхь Очамчырского района и жителя г. Сухум  - Бганба Беслана Тотовича 1982 года рождения.

Ранее сообщалось, что прокуратурой г. Сухум по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. 2 декабря 2019 года в отношении Ахалая Дато Ревазовича; 15 декабря 2019 года в отношении Ахалая Демура Ревазовича  и 6 января 2020 года в отношении Блабба Аслана Дауровича 
Сухумским городским судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, постановлением следователя Чкадуа Эрик Юрьевич объявлен в розыск.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика