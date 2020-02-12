Генпрокуратура сообщила о дополнительной информации по расследованию преступления на набережной Сухума

В розыск объявлен житель Сухума Бганба Беслан Тотович, 1982 года рождения.



Сухум. 12 февраля. Апсныпресс. В рамках расследования уголовного дела, по факту умышленного убийства Шамба А.Л., Авидзба А.Х. и Акиртава Д.Ю. имевшего место 22 ноября 2019 года на набережной в Сухуме, органом предварительного расследования установлено лицо, причастное к совершению данных преступлений. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РА.



Как отмечается в сообщении, 11 февраля 2020 года следственным управлением Генеральной прокуратуры РА в Министерство внутренних дел РА направлено постановление об объявлении в розыск подозреваемого в совершении убийства двух и более лиц, общеопасным способом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также незаконного хранения, ношения, перевозки огнестрельного оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное в составе банды, - уроженца с. Арасадзыхь Очамчырского района и жителя г. Сухум - Бганба Беслана Тотовича 1982 года рождения.



Ранее сообщалось, что прокуратурой г. Сухум по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. 2 декабря 2019 года в отношении Ахалая Дато Ревазовича; 15 декабря 2019 года в отношении Ахалая Демура Ревазовича и 6 января 2020 года в отношении Блабба Аслана Дауровича

Сухумским городским судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.



Ранее, постановлением следователя Чкадуа Эрик Юрьевич объявлен в розыск.

