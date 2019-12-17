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Геннадий Сичинава освобожден от должности главы Администрации Гагрского района

20
10:42, 23 Декабря 2019
Геннадий Сичинава освобожден от должности главы Администрации Гагрского района
Соответствующий Указ подписал Президент РА Рауль Хаджимба.

Сухум. 23 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о главе Администрации Гагрского района.

В документе говорится:

«Освободить Сичинава Геннадия Калистратовича от должности главы Администрации Гагрского района согласно поданному заявлению».

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