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Геннадий Сичинава освобожден от должности главы Администрации Гагрского района
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10:42, 23 Декабря 2019
Соответствующий Указ подписал Президент РА Рауль Хаджимба.
Сухум. 23 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о главе Администрации Гагрского района.
В документе говорится:
«Освободить Сичинава Геннадия Калистратовича от должности главы Администрации Гагрского района согласно поданному заявлению».
Сухум. 23 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о главе Администрации Гагрского района.
В документе говорится:
«Освободить Сичинава Геннадия Калистратовича от должности главы Администрации Гагрского района согласно поданному заявлению».
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