15:40, 14 Августа 2019 75
14:40, 14 Августа 2019 157
12:50, 14 Августа 2019 224
12:35, 14 Августа 2019 143
12:09, 14 Августа 2019 186
09:00, 14 Августа 2019 316
16:16, 13 Августа 2019 351
15:05, 13 Августа 2019 280
13:24, 13 Августа 2019 270
12:55, 13 Августа 2019 518
11:32, 13 Августа 2019 292
21:18, 12 Августа 2019 570
12:11, 12 Августа 2019 657
15:18, 11 Августа 2019 570
12:40, 11 Августа 2019 341
12:28, 11 Августа 2019 307
12:25, 11 Августа 2019 362
18:28, 10 Августа 2019 578
17:09, 9 Августа 2019 769
15:20, 9 Августа 2019 386
12:19, 9 Августа 2019 678
15:34, 8 Августа 2019 414
14:41, 8 Августа 2019 528
13:08, 8 Августа 2019 524
12:38, 8 Августа 2019 680
Популярное
07.08.2019 1475
09.08.2019 769
08.08.2019 680
12.08.2019 657
10.08.2019 580
12.08.2019 570
07.08.2019 560
Гарцкия: первым желанием было до последнего патрона, до последней капли крови защищать свою страну
209
12:50, 14 Августа 2019
В день 27 годовщины начала Отечественной войны народа Абхазии прошло возложение к мемориальному комплексу Первому Президенту Абхазии Владиславу Ардзинба.
Сухум. 14 августа. Апсныпресс. Лана Цвижба. Почтить память Первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба пришли Президент РА Рауль Хаджимба, премьер-министр РА Валерий Бганба, спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА Алексей Двинянин, Чрезвычайный и Полномочный Посол РЮО в РА Олег Боциев, представители Правительства и общественных организаций, депутаты, ветераны, школьники.
Герой Абхазии, министр по курортам и туризму РА Автандил Гарцкия поделился воспоминаниями о начале войны: «Не верилось, что начнётся война, хотя об этом уже говорили. Был рабочий день, пятница. Утром, когда я пришел на работу в гудаутский спорткомитет, сказали, что началась война. Я пошел к председателю Райисполкома, тогда это был Сергей Царгуш. В это время из его кабинета выходил командир части и говорит: «Я сейчас ракеты разверну в сторону Грузии». У нас, в Гудауте, стояли средства ПВО. И тогда я понял, что действительно началась война. Первым желанием было до последнего патрона, до последней капли крови защищать свою страну. На тот период многие молодые ребята сплотились и подняли оружие, с первых дней войны оказывали сопротивление врагу. День, 14 августа – стал началом поражения Грузии, которая без объявления войны, вероломно напала и хотела лишить нас родной земли. Первый день войны мы никогда не должны забывать».
Председатель Движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба также отметила, что 14 августа – самый черный день в календаре Абхазии. «С первого дня войны у нас уже были потери. Я не думала, что Грузия пойдет войной на нас, хотя отношения уже были сложными. В тот день я была на работе, и внук Дмитрия Гулия сказал мне: «Гули, быстро домой! Началась война». Я не поверила, но не стала переспрашивать, так как встревожилась за детей. Когда пришла домой, мои дети уже были на Красном мосту. Мы, женщины, находясь в Гудауте, устраивали митинги, акции, чтобы остановить войну. Женщина должна растить детей для мира, а не для войны. Нам пришлось защищаться, мы не нападали ни на кого. Любой агрессор всегда будет побежден, даже если это малочисленный народ», – сказала Кичба.
Сухум. 14 августа. Апсныпресс. Лана Цвижба. Почтить память Первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба пришли Президент РА Рауль Хаджимба, премьер-министр РА Валерий Бганба, спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА Алексей Двинянин, Чрезвычайный и Полномочный Посол РЮО в РА Олег Боциев, представители Правительства и общественных организаций, депутаты, ветераны, школьники.
Герой Абхазии, министр по курортам и туризму РА Автандил Гарцкия поделился воспоминаниями о начале войны: «Не верилось, что начнётся война, хотя об этом уже говорили. Был рабочий день, пятница. Утром, когда я пришел на работу в гудаутский спорткомитет, сказали, что началась война. Я пошел к председателю Райисполкома, тогда это был Сергей Царгуш. В это время из его кабинета выходил командир части и говорит: «Я сейчас ракеты разверну в сторону Грузии». У нас, в Гудауте, стояли средства ПВО. И тогда я понял, что действительно началась война. Первым желанием было до последнего патрона, до последней капли крови защищать свою страну. На тот период многие молодые ребята сплотились и подняли оружие, с первых дней войны оказывали сопротивление врагу. День, 14 августа – стал началом поражения Грузии, которая без объявления войны, вероломно напала и хотела лишить нас родной земли. Первый день войны мы никогда не должны забывать».
Председатель Движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба также отметила, что 14 августа – самый черный день в календаре Абхазии. «С первого дня войны у нас уже были потери. Я не думала, что Грузия пойдет войной на нас, хотя отношения уже были сложными. В тот день я была на работе, и внук Дмитрия Гулия сказал мне: «Гули, быстро домой! Началась война». Я не поверила, но не стала переспрашивать, так как встревожилась за детей. Когда пришла домой, мои дети уже были на Красном мосту. Мы, женщины, находясь в Гудауте, устраивали митинги, акции, чтобы остановить войну. Женщина должна растить детей для мира, а не для войны. Нам пришлось защищаться, мы не нападали ни на кого. Любой агрессор всегда будет побежден, даже если это малочисленный народ», – сказала Кичба.
Погода
Курс валют
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.