Гарцкия: первым желанием было до последнего патрона, до последней капли крови защищать свою страну

Почтить память Первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба пришли Президент РА Рауль Хаджимба, премьер-министр РА Валерий Бганба, спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА Алексей Двинянин, Чрезвычайный и Полномочный Посол РЮО в РА Олег Боциев, представители Правительства и общественных организаций, депутаты, ветераны, школьники.Герой Абхазии, министр по курортам и туризму РА Автандил Гарцкия поделился воспоминаниями о начале войны: «Не верилось, что начнётся война, хотя об этом уже говорили. Был рабочий день, пятница. Утром, когда я пришел на работу в гудаутский спорткомитет, сказали, что началась война. Я пошел к председателю Райисполкома, тогда это был Сергей Царгуш. В это время из его кабинета выходил командир части и говорит: «Я сейчас ракеты разверну в сторону Грузии». У нас, в Гудауте, стояли средства ПВО. И тогда я понял, что действительно началась война. Первым желанием было до последнего патрона, до последней капли крови защищать свою страну. На тот период многие молодые ребята сплотились и подняли оружие, с первых дней войны оказывали сопротивление врагу. День, 14 августа – стал началом поражения Грузии, которая без объявления войны, вероломно напала и хотела лишить нас родной земли. Первый день войны мы никогда не должны забывать».Председатель Движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба также отметила, что 14 августа – самый черный день в календаре Абхазии. «С первого дня войны у нас уже были потери. Я не думала, что Грузия пойдет войной на нас, хотя отношения уже были сложными. В тот день я была на работе, и внук Дмитрия Гулия сказал мне: «Гули, быстро домой! Началась война». Я не поверила, но не стала переспрашивать, так как встревожилась за детей. Когда пришла домой, мои дети уже были на Красном мосту. Мы, женщины, находясь в Гудауте, устраивали митинги, акции, чтобы остановить войну. Женщина должна растить детей для мира, а не для войны. Нам пришлось защищаться, мы не нападали ни на кого. Любой агрессор всегда будет побежден, даже если это малочисленный народ», – сказала Кичба.