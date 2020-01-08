Гарри Бигвава: я поддерживаю законно избранного Президента Абхазии, который должен вернуться на свое рабочее место

Председатель ОО «Абааш» прокомментировал политическую ситуацию в стране.



Сухум. 10 января. Апсныпресс. Председатель Общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Абааш» Гарри Бигвава прокомментировал Апсныпресс сложившуюся в стране общественно-политическую ситуацию.



Гарри Бигвава назвал события в Сухуме, произошедшие 9 января, вооруженным переворотом.



«Я поддерживаю законно избранного Президента Абхазии, который должен вернуться на свое рабочее место. Представители оппозиции обязаны остановиться, а потом уже строить диалог. То, что представители оппозиции не соглашаются на конструктивный диалог, это – неправильно. Обстановка очень нехорошая, которая может привести к плохому, если не состоятся переговоры», - считает Бигвава.

