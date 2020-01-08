15:16, 10 Января 2020 77
14:49, 10 Января 2020 107
14:32, 10 Января 2020 795
14:24, 10 Января 2020 288
14:17, 10 Января 2020 646
14:06, 10 Января 2020 119
12:45, 10 Января 2020 568
12:12, 10 Января 2020 327
23:17, 9 Января 2020 1242
21:59, 9 Января 2020 910
18:44, 9 Января 2020 318
17:51, 9 Января 2020 1553
17:05, 9 Января 2020 265
15:32, 9 Января 2020 671
13:19, 9 Января 2020 461
18:30, 8 Января 2020 2615
13:55, 8 Января 2020 1283
12:45, 6 Января 2020 1140
12:00, 6 Января 2020 685
11:48, 6 Января 2020 602
15:47, 5 Января 2020 848
08:00, 5 Января 2020 1175
15:11, 4 Января 2020 786
11:31, 4 Января 2020 725
Популярное
08.01.2020 2617
09.01.2020 1556
08.01.2020 1284
06.01.2020 1144
05.01.2020 848
04.01.2020 788
Гарри Бигвава: я поддерживаю законно избранного Президента Абхазии, который должен вернуться на свое рабочее место
718
14:32, 10 Января 2020
Председатель ОО «Абааш» прокомментировал политическую ситуацию в стране.
Сухум. 10 января. Апсныпресс. Председатель Общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Абааш» Гарри Бигвава прокомментировал Апсныпресс сложившуюся в стране общественно-политическую ситуацию.
Гарри Бигвава назвал события в Сухуме, произошедшие 9 января, вооруженным переворотом.
«Я поддерживаю законно избранного Президента Абхазии, который должен вернуться на свое рабочее место. Представители оппозиции обязаны остановиться, а потом уже строить диалог. То, что представители оппозиции не соглашаются на конструктивный диалог, это – неправильно. Обстановка очень нехорошая, которая может привести к плохому, если не состоятся переговоры», - считает Бигвава.
Сухум. 10 января. Апсныпресс. Председатель Общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Абааш» Гарри Бигвава прокомментировал Апсныпресс сложившуюся в стране общественно-политическую ситуацию.
Гарри Бигвава назвал события в Сухуме, произошедшие 9 января, вооруженным переворотом.
«Я поддерживаю законно избранного Президента Абхазии, который должен вернуться на свое рабочее место. Представители оппозиции обязаны остановиться, а потом уже строить диалог. То, что представители оппозиции не соглашаются на конструктивный диалог, это – неправильно. Обстановка очень нехорошая, которая может привести к плохому, если не состоятся переговоры», - считает Бигвава.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.