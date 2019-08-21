Гарри Аршба: сотрудники ОВД несут службу по сопровождению выборной документации в ЦИК

В Абхазии прошли выборы Президента Республики Абхазия.



Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Тамара Ачба. В международном пресс-центре ЦИК министр внутренних дел РА Гарри Аршба и первый заместитель генерального прокурора РА Георгий Аршба сообщили о том, какая ситуация складывалась на избирательных участках во время голосования на выборах Президента Абхазии.



Гарри Аршба подчеркнул, что инцидентов, связанных с нарушением правопорядка, в период проведения выборов Президента Абхазии на территории республики не зарегистрировано. «За время посещения гражданами избирательных участков в дежурные части городских, районных управлений ОВД информация о нарушениях общественного порядка не поступала. Сейчас работают избирательные комиссии по подсчету голосов. При этом сотрудники ОВД в таком же режиме несут службу по охране общественного порядка и сопровождению выборной документации в ЦИК. На территории республики на этот час было зарегистрировано одно преступление, из происшествий – на 36 км трассы Псоу – Ингур днем имело место дорожно-транспортное происшествие, но никто не пострадал».



Георгий Аршба проинформировал о том, как осуществляется надзор по соблюдению законодательства на выборах Президента: «В указанный период по настоящее время, по предварительным данным, заявления и сообщения о нарушении законодательства, регулирующего выборы Президента РА, в орган Прокуратуры не поступило. Работа продолжается».