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Гарри Аршба освобождён от должности министра внутренних дел

1239
12:55, 2 Декабря 2019
Гарри Аршба освобождён от должности министра внутренних дел
Соответствующий Указ подписал Президент Рауль Хаджимба.

Сухум. 2 декабря. Апныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ об освобождении Гарри Аршба от должности министра внутренних дел.

В Указе говорится: «Освободить Аршба Гарри Анатольевича от должности министра внутренних дел Республики Абхазия».

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