Гарри Аршба: личный состав ВД обеспечивает общественный порядок и безопасность граждан в 35 округах и на 152 участках

Министр внутренних дел проинформировал о принятых мерах безопасности на выборах Президента.



Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Министр ВД Гарри Аршба отчитался о принятых мерах по обеспечению безопасности при проведении выборов Президента.



Аршба сообщил: «С 24 августа Министерство внутренних дел РА переведено на усиленный режим несения службы. В период проведения выборов личный состав ВД, в количестве более 700 человек, обеспечивали общественный порядок и безопасность граждан в 35 округах и на 152 участках. На территориях, приближенных к избирательным участкам, увеличена плотность патрульных нарядов. Главная задача личного состава – оказание помощи избирательным комиссиям, а также соблюдение гражданами общественного порядка».



При этом Аршба перечислил зафиксированные нарушения общественного порядка: «На этот час зарегистрировано 2 преступления, это – грабеж в районе рынка, преступление раскрыто по горячим следам, а также на территории Нового района задержано лицо, у которого было изъято наркотическое вещество. Никаких других нарушений правопорядка на территории республики больше не выявлено».