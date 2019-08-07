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Гарри Аршба: говорить о том, что МВД не работает – неправильно!

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17:43, 7 Августа 2019
Гарри Аршба: говорить о том, что МВД не работает – неправильно!
Министр ВД встретился с журналистами Абхазии.

Сухум. 7 августа. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Министр внутренних дел Республики Абхазия Гарри Аршба провел встречу с представителями средств массовых информаций, на которой рассказал о работе ведомства.

Министр сообщил о проведенной реорганизации: «Первое и базовое, что сделано в целях повышения эффективности правоохранительной деятельности, Министерством внутренних дел проведена реорганизация структуры ведомства и оптимизация штатного расписания. Действующее штатное расписание утверждено Постановлением Кабинета Министров РА. Штатное расписание МВД РА оптимизировано на 25%. Непосредственно в структуре ведомства был окончательно расформирован штат службы экономической безопасности, подразделение реорганизовано в УЭБ и ПК. Сотрудниками нового подразделения только за прошедший год выявлены доходы от незаконной коммерческой деятельности в сумме 127 932 577 рублей, а так же факты контрабандного ввоза на территорию Абхазии товарно-материальных ценностей на сумму 11 505 975 рублей. Реорганизация также была проведена по линии Госавтоинспекции: расформирован батальон ДПС УГАИ, за счет высвободившихся штатных единиц сформированы патрульные службы отделов ГАИ городских управлений и районных отделов ВД. Это было сделано для того, чтобы обеспечить правопорядок на дорогах и сократить ДТП».

По словам Гарри Аршба, в МВД автоматизирована работа информационно-аналитических подразделений с единым центром размещения систем Управления базами данных ведомственных направлений в Центре обработки данных: «Работа подразделений необходима для эффективности внутриведомственной деятельности. Проводится переход на электронный учет ведения делопроизводства. Активно работает электронная служба гражданских обращений, ведется анализ и учет реагирования. Специалисты в области инфотехнологий, помимо систематизации и внесения актуальных данных, оцифровывают архивы предыдущих лет».

Кроме того, министр ВД рассказал о поэтапной реализации проекта «Безопасный город»: «Наращивается периферийное оборудование контроля республиканской трассы и начинается формирование карты обзора общественных мест, в ЦОД МВД будет осуществляться мониторинг общественной безопасности. Мы делаем все возможное для того, чтобы обеспечить всю трассу, а также крупные города Абхазии видеокамерами, чтобы контролировать ситуацию дорожного движения и выявлять нарушителей ПДД». 

Гарри Аршба сообщил о нововведении: «Нами проводится такое мероприятие, как «Порядок оформления личного поручительства», которое регламентировано принципом поступления на службу в органы ВД. В рамках этого мероприятия, сотрудник, который будет устраиваться на работу, должен привести с собой двух поручителей, которые в случае его проступков, также будут подвергнуты дисциплинарной ответственности. Практика введена в целях усовершенствования отбора кандидатов на службу в ОВД РА, укрепления служебной дисциплины и устранения коррупционных рисков, повышения квалификации сотрудников, занимающих руководящие должности».

При этом Аршба добавил, что в кадровую политику ведомства вводится «институт наставничества» – взаимодействие органов ВД с общественными организациями ветеранов милиции. А также, создается кадровый резерв МВД РА. Серьезно укреплена система подготовки молодого кадрового состава МВД. На базе, созданной еще в 1998 году, Сухумской средней специальной школы милиции функционирует Учебный центр МВД РА, который стал площадкой подготовки профильных специалистов, повышения квалификации и военно-строевой подготовки. При учебном центре ведет работу кинологическая служба, которая нужна для усиления профилактики общественного порядка. «На основании Соглашения о сотрудничестве между МВД РА и РФ, курсанты из Абхазии получают высшее профессиональное образование в вузах МВД России. Сегодня наши соотечественники, будущие офицеры и коллеги, направленные на обучение от МВД, получают профессиональное образование по таким направлениям, как «экономическая безопасность», «специальные радиотехнические системы», «компьютерная и информационная безопасность телекоммуникационных систем», «правовое обеспечение национальной безопасности», «правоохранительная деятельность», – сказал он.

Гарри Аршба дал оценку криминогенной обстановке в республике и деятельности правоохранительных органов: «Помимо практически круглосуточной оперативной работы по раскрытию совершаемых преступлений, сотрудниками подразделений уголовного розыска повышена раскрываемость преступлений, совершенных в прошлые периоды, это тяжкие и особо тяжкие преступления – убийства, разбои, грабежи». 

Аршба привел цифры: «По особо тяжким преступлениям – похищениям граждан, наивысший показатель преступности зарегистрирован в 1995 году – 45 фактов похищения. За 24 года, за аналогичные промежуточные периоды процент данной категории преступлений по отношению к общему числу совершенных преступлений общеуголовной направленности снизился с 2,4% до 0,4%. Наименьший показатель зарегистрирован в 2017 году – 1 преступление. Убийства и покушения на убийства, реальные факты таковы: 1994 год – 303 преступления при раскрываемости 29,3%. 1998 год – 72 убийства, из которых раскрыто 52,7%, 2008 год – совершено 45 преступлений и раскрыто лишь 48,8%, 2018 год – 12 убийств, из которых раскрыто 66,6%. Процент совершенных преступлений данной категории от общего числа за прошедшие годы снизился с 11,6% до 1,7%. Разбойные нападения: 282 – в 1994 году при раскрываемости 23,4%. 1998 год – 99, из которых раскрыты 22,2%, 2008 год – 44 разбоя, раскрыто 18,1%, 2018 год – 23 преступления с раскрываемостью 76,9%. Процент разбойных нападений от совершенных преступлений общеуголовной направленности снижен с 15,6% до 3,7%. Поэтому говорить о том, что МВД на сегодняшний день не работает – это неправильно».

Министр привел статистику раскрываемости преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: «МВД фиксирует увеличение раскрываемости преступлений, связанных с незаконным ввозом наркотиков. Динамика выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ и психотропных средств, растет. Высокий показатель раскрываемости у нас зафиксирован за 2018 год. По статистике, если в 1998 году правоохранительными органами было выявлено 53 преступления в сфере незаконного оборота наркотических веществ, в 2008 году – 43, то в 2018 году – 224 преступления, по которым возбуждено 200 уголовных дел, из них с участием иностранных граждан – 26, это – 18 фактов незаконного сбыта наркотических веществ и 19 фактов ввоза в Абхазию наркотических средств. 90% наркотических средств, поставляемых на территорию Абхазии, идут с территории РФ. Ведётся комплекс оперативно-следственных мероприятий совместно с коллегами РФ, чтобы искоренить эту гадость. В ходе проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлены и выявлены организаторы наркотрафика на территорию Республики Абхазия, в отношении которых в настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Ряд уголовных дел в отношении лиц, организовавших наркотрафик в Абхазию, переданы Генеральной прокуратуре для расследования и принятия законного решения в Российскую Федерацию».

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