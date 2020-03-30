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Гарик Саманба: 90% звонков на горячую линию – это жалобы о повышении цен
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17:06, 30 Марта 2020
В Госстандарте РА рассказали о ходе проверок торговых объектов.
Сухум. 30 марта. Апсныпресс. Лана Цвижба. Председатель Государственного комитета РА по стандартам, потребительскому и техническому надзору Гарик Саманба рассказал Апсныпресс о совместной работе с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РА по проверке и мониторингу торговых объектов в условиях объявленного Чрезвычайного положения.
Так, по словам Гарика Саманба, на сегодняшний день поступило уже около 200 звонков на горячую линию. 90% обращений – это жалобы о повышении цен. «Но сейчас уже поступает меньше звонков, потому что многое сделано за эти 3-4 дня. Люди с пониманием относятся к ситуации. В основном, проблемы возникают в Сухуме, по другим районам, практически, вопросов нет», – отметил он.
При этом, председатель Госстандарта подчеркнул, что в первые дни, действительно, были факты повышения цен, но, когда начался мониторинг со стороны государственных структур, недобросовестные предприниматели сразу опустили стоимость продуктов на исходные позиции.
Гарик Саманба рассказал, как проходит мониторинг: «Мы работаем по мере поступления информации. Действуем совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии, потому что у них есть право проверить бухгалтерские документы, ценообразование. Сейчас образовано 6 групп, 4 группы – постоянно работают по районам, а 2 группы – находятся в резерве. Если поступает информация, одна из групп выезжает на место».
При этом, Саманба отметил, что есть случаи поступления ложной информации: «Иногда люди хотят подавить конкурентов или отомстить, такие случаи тоже происходят».
Кроме того, по словам председателя Госстандарта, в ходе работы, сотрудники ведомства обнаруживают и другие нарушения, например, просроченный товар, который денатурализуется. «Обычно Госстандарт имеет право одну точку проверять один раз в год, но если есть жалобы, то проверка проводится вновь. Тем не менее, люди к нам раньше обращались не часто. Зато сейчас, учитывая ситуацию ЧП, многие начали привыкать к тому, что нужно обращаться в Госстандарт», – подытожил Саманба.
Как проинформировал Саманба, пока штрафы на нарушителей не накладывались. «Первые два-три дня работали на предупреждение. И сегодня мы видим, что наши замечания учтены», – подытожил он.
Сухум. 30 марта. Апсныпресс. Лана Цвижба. Председатель Государственного комитета РА по стандартам, потребительскому и техническому надзору Гарик Саманба рассказал Апсныпресс о совместной работе с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РА по проверке и мониторингу торговых объектов в условиях объявленного Чрезвычайного положения.
Так, по словам Гарика Саманба, на сегодняшний день поступило уже около 200 звонков на горячую линию. 90% обращений – это жалобы о повышении цен. «Но сейчас уже поступает меньше звонков, потому что многое сделано за эти 3-4 дня. Люди с пониманием относятся к ситуации. В основном, проблемы возникают в Сухуме, по другим районам, практически, вопросов нет», – отметил он.
При этом, председатель Госстандарта подчеркнул, что в первые дни, действительно, были факты повышения цен, но, когда начался мониторинг со стороны государственных структур, недобросовестные предприниматели сразу опустили стоимость продуктов на исходные позиции.
Гарик Саманба рассказал, как проходит мониторинг: «Мы работаем по мере поступления информации. Действуем совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии, потому что у них есть право проверить бухгалтерские документы, ценообразование. Сейчас образовано 6 групп, 4 группы – постоянно работают по районам, а 2 группы – находятся в резерве. Если поступает информация, одна из групп выезжает на место».
При этом, Саманба отметил, что есть случаи поступления ложной информации: «Иногда люди хотят подавить конкурентов или отомстить, такие случаи тоже происходят».
Кроме того, по словам председателя Госстандарта, в ходе работы, сотрудники ведомства обнаруживают и другие нарушения, например, просроченный товар, который денатурализуется. «Обычно Госстандарт имеет право одну точку проверять один раз в год, но если есть жалобы, то проверка проводится вновь. Тем не менее, люди к нам раньше обращались не часто. Зато сейчас, учитывая ситуацию ЧП, многие начали привыкать к тому, что нужно обращаться в Госстандарт», – подытожил Саманба.
Как проинформировал Саманба, пока штрафы на нарушителей не накладывались. «Первые два-три дня работали на предупреждение. И сегодня мы видим, что наши замечания учтены», – подытожил он.
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