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Галуста Трапизоняна представили коллективу Госстандарта Абхазии
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17:46, 1 Июня 2020
Ранее Указом Президента Галуст Транизонян был назначен на должность председателя Госстандарта РА.
Сухум. 1 июня. Апсныпресс. Первый вице-премьер Республики Абхазия Беслан Джопуа представил коллективу Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору Галуста Трапизоняна.
Беслан Джопуа отметил, что у ведомства важные задачи по осуществлению межотраслевой координации в сфере административно-технического надзора.
«Все объекты, которые сегодня могут вводиться в эксплуатацию, должны проходить строгий контроль ведомством. Качество потребляемых продуктов питания и другая безопасность жителей страны во многом зависят от вашей работы»,- подчеркнул Джопуа.
Первый вице-премьер пожелал коллективу Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору во главе с Галустом Трапизоняном удачи в работе и реализации задач ведомства.
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