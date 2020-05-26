Галуста Трапизоняна представили коллективу Госстандарта Абхазии

Ранее Указом Президента Галуст Транизонян был назначен на должность председателя Госстандарта РА.







Сухум. 1 июня. Апсныпресс. Первый вице-премьер Республики Абхазия Беслан Джопуа представил коллективу Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору Галуста Трапизоняна.







Беслан Джопуа отметил, что у ведомства важные задачи по осуществлению межотраслевой координации в сфере административно-технического надзора.







«Все объекты, которые сегодня могут вводиться в эксплуатацию, должны проходить строгий контроль ведомством. Качество потребляемых продуктов питания и другая безопасность жителей страны во многом зависят от вашей работы»,- подчеркнул Джопуа.







Первый вице-премьер пожелал коллективу Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору во главе с Галустом Трапизоняном удачи в работе и реализации задач ведомства.