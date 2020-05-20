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Галуст Трапизонян возглавил Госкомитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору
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21:28, 27 Мая 2020
Соответствующий Указ подписал Президент Аслан Бжания.
Сухум. 27 мая. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указе «О председателе Государственного комитета
Республики Абхазия по стандартам, потребительскому
и техническому надзору».
В документе говорится: «Назначить председателем Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору Трапизоняна Галуста Парнаковича».
Сухум. 27 мая. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указе «О председателе Государственного комитета
Республики Абхазия по стандартам, потребительскому
и техническому надзору».
В документе говорится: «Назначить председателем Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору Трапизоняна Галуста Парнаковича».
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