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Галуст Трапизонян возглавил Госкомитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору

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21:28, 27 Мая 2020
Галуст Трапизонян возглавил Госкомитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору
Соответствующий Указ подписал Президент Аслан Бжания.

Сухум. 27 мая. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указе «О председателе Государственного комитета
Республики Абхазия по стандартам, потребительскому
и техническому надзору». 
 
 В документе говорится: «Назначить председателем Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору Трапизоняна Галуста Парнаковича».

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