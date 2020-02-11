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Галуст Трапизонян единогласно избран председателем Армянской общины Абхазии
19:19, 15 Февраля 2020
За его кандидатуру проголосовали единогласно на республиканском съезде Армянской общины Абхазии.
Сухум. 15 февраля. Апсныпресс. Анаид Гогорян. Герой Абхазии Галуст Трапизонян вновь избран председателем Армянской общины Абхазии. Очередной республиканской съезд Армянской общины Абхазии состоялся в Доме культуры с. Мачара Гулрыпшского района.
На республиканский съезд собрались 200 делегатов из городов и районов республики, а также глава Администрации Гулрыпшского района, депутаты, представители общественных организаций, делегация Союза армян России г. Сочи.
В повестке дня было два основных вопроса: отчет о проделанной работе за 3 года и выборы председателя общественной организации.
На съезде Галуст Трапизонян заявил, что армянская община Абхазии – это общественная организация, которая занимается сохранением языка, культуры, обычаев, традиций армян. На сегодняшний день в республике функционируют 24 государственные армянские школы. Армянская община обеспечивает школы учебниками, пособиями, платит за обучение студентов Абхазского госуниверситета педагогического факультета (армянский язык и литература, начальные классы), оказывает посильную помощь малоимущим семьям. «Дети, которые учатся в армянских школах, получили дипломы, стали победителями олимпиады по абхазскому языку, это очень важно. Молодежь должна знать государственный язык, это нужно прежде всего им», - отметил Трапизонян.
По итогам съезда делегаты одобрили представленный отчет и единогласно проголосовали за кандидатуру Галуста Трапизоняна.
(АП): Герой Абхазии Галуст Трапизонян во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. командовал ротой армянского батальона имени маршала Баграмяна. Занимал различные должности в правительстве Абхазии, дважды избирался депутатом Народного Собрания – Парламента РА, был директором армянской школы в городе Гагра, сегодня является директором пансионата «Гагрипш».
Сухум. 15 февраля. Апсныпресс. Анаид Гогорян. Герой Абхазии Галуст Трапизонян вновь избран председателем Армянской общины Абхазии. Очередной республиканской съезд Армянской общины Абхазии состоялся в Доме культуры с. Мачара Гулрыпшского района.
На республиканский съезд собрались 200 делегатов из городов и районов республики, а также глава Администрации Гулрыпшского района, депутаты, представители общественных организаций, делегация Союза армян России г. Сочи.
В повестке дня было два основных вопроса: отчет о проделанной работе за 3 года и выборы председателя общественной организации.
На съезде Галуст Трапизонян заявил, что армянская община Абхазии – это общественная организация, которая занимается сохранением языка, культуры, обычаев, традиций армян. На сегодняшний день в республике функционируют 24 государственные армянские школы. Армянская община обеспечивает школы учебниками, пособиями, платит за обучение студентов Абхазского госуниверситета педагогического факультета (армянский язык и литература, начальные классы), оказывает посильную помощь малоимущим семьям. «Дети, которые учатся в армянских школах, получили дипломы, стали победителями олимпиады по абхазскому языку, это очень важно. Молодежь должна знать государственный язык, это нужно прежде всего им», - отметил Трапизонян.
По итогам съезда делегаты одобрили представленный отчет и единогласно проголосовали за кандидатуру Галуста Трапизоняна.
(АП): Герой Абхазии Галуст Трапизонян во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. командовал ротой армянского батальона имени маршала Баграмяна. Занимал различные должности в правительстве Абхазии, дважды избирался депутатом Народного Собрания – Парламента РА, был директором армянской школы в городе Гагра, сегодня является директором пансионата «Гагрипш».
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