Гагрская средняя школа №1 будет введена в эксплуатацию после осенних каникул

Строительство объекта началось два года назад в рамках Инвестпрограммы.



Сухум. 3 сентября. Апсныпресс. Капитальное строительство Гагрской средней школы №1, которое началось 2 года назад в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии, завершится осенью. Об этом сообщает Администрация Гагрского района, со ссылкой на главного прораба Теймураза Чкотуа.



Ранее сообщалось, что школа будет готова к началу учебного года. Однако, как пояснил Теймураз Чкотуа, из-за дождливых дней в середине лета капитальное строительство замедлилось.



Чкотуа сообщил: «Сегодня проделано 90% основных работ. Осталось произвести отделку стен в некоторых местах, постелить линолеум в кабинетах, снаружи – закончить затирку стен воздушных переходов. Ведутся работы и по выравниванию школьного двора, укладке брусчатки и асфальтобетона. Уже завозятся школьная мебель, техника и инвентарь. По плану объект будет введен в эксплуатацию после осенних каникул».