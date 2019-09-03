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Гагрская средняя школа №1 будет введена в эксплуатацию после осенних каникул
15:14, 3 Сентября 2019
Строительство объекта началось два года назад в рамках Инвестпрограммы.
Сухум. 3 сентября. Апсныпресс. Капитальное строительство Гагрской средней школы №1, которое началось 2 года назад в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии, завершится осенью. Об этом сообщает Администрация Гагрского района, со ссылкой на главного прораба Теймураза Чкотуа.
Ранее сообщалось, что школа будет готова к началу учебного года. Однако, как пояснил Теймураз Чкотуа, из-за дождливых дней в середине лета капитальное строительство замедлилось.
Чкотуа сообщил: «Сегодня проделано 90% основных работ. Осталось произвести отделку стен в некоторых местах, постелить линолеум в кабинетах, снаружи – закончить затирку стен воздушных переходов. Ведутся работы и по выравниванию школьного двора, укладке брусчатки и асфальтобетона. Уже завозятся школьная мебель, техника и инвентарь. По плану объект будет введен в эксплуатацию после осенних каникул».
Сухум. 3 сентября. Апсныпресс. Капитальное строительство Гагрской средней школы №1, которое началось 2 года назад в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии, завершится осенью. Об этом сообщает Администрация Гагрского района, со ссылкой на главного прораба Теймураза Чкотуа.
Ранее сообщалось, что школа будет готова к началу учебного года. Однако, как пояснил Теймураз Чкотуа, из-за дождливых дней в середине лета капитальное строительство замедлилось.
Чкотуа сообщил: «Сегодня проделано 90% основных работ. Осталось произвести отделку стен в некоторых местах, постелить линолеум в кабинетах, снаружи – закончить затирку стен воздушных переходов. Ведутся работы и по выравниванию школьного двора, укладке брусчатки и асфальтобетона. Уже завозятся школьная мебель, техника и инвентарь. По плану объект будет введен в эксплуатацию после осенних каникул».
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