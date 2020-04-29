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Главная / Новости / Русская версия / Гагра, Пицунда и Сухум вошли в семерку популярных курортов для раннего бронирования

Гагра, Пицунда и Сухум вошли в семерку популярных курортов для раннего бронирования

54
12:40, 29 Апреля 2020
Гагра, Пицунда и Сухум вошли в семерку популярных курортов для раннего бронирования
Рейтинг составлен российским сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru

Сухум. 29 апреля. Апсныпресс. Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru назвал курорты, где туристы бронируют летний отдых-2020 на более чем 2 недели. Список составлен на основании данных оплаченных туристами заявок на размещение в отелях, квартирах и домах в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Как сообщает Tvil.ru, в семерку популярных по продолжительности отдыха курортов вошли Гагра, Пицунда и Сухум в Абхазии. При этом в Гагре туристы готовы отдыхать 16 ночей (2 место по продолжительности бронирования), в Пицунде и Сухуме – по 14 ночей (4 место).


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