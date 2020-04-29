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Гагра, Пицунда и Сухум вошли в семерку популярных курортов для раннего бронирования
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12:40, 29 Апреля 2020
Рейтинг составлен российским сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru
Сухум. 29 апреля. Апсныпресс. Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru назвал курорты, где туристы бронируют летний отдых-2020 на более чем 2 недели. Список составлен на основании данных оплаченных туристами заявок на размещение в отелях, квартирах и домах в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.
Как сообщает Tvil.ru, в семерку популярных по продолжительности отдыха курортов вошли Гагра, Пицунда и Сухум в Абхазии. При этом в Гагре туристы готовы отдыхать 16 ночей (2 место по продолжительности бронирования), в Пицунде и Сухуме – по 14 ночей (4 место).
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