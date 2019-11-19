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Фотовыставка «Фазиль и его окрестности» открылась в Сухуме

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16:08, 25 Ноября 2019
Фотовыставка «Фазиль и его окрестности» открылась в Сухуме
V Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека» открылся фотовыставкой.

Сухум. 25 ноября. Апсныпресс. Тамара Ачба. С 25 по 26 ноября Министерство культуры Республики Абхазия, совместно с Международным фондом культуры Фазиля Искандера, проводят V Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека», названный по одноимённому рассказу Народного писателя Абхазии и России. Мероприятие проходит под патронажем Президента Абхазии.

В рамках Фестиваля, в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась фотовыставка «Фазиль и его окрестности».

Открывая выставку, министр культуры РА Эльвира Арсалия напомнила, что мероприятие проходит в Абхазии в пятый раз, начиная с 2015 года: «Самая главная идея – философия самого Фестиваля. За эти годы прошли очень важные театральные премьеры, выставки художников, круглые столы, конференции, встречи, разработана культурная карта Искандера. В прошлом году впервые был представлен анимационный фильм «Мальчик и война». Сейчас юбилейный год для Фестиваля, надеюсь, он проживет большую и интересную жизнь. Фотовыставка дает возможность увидеть страницы творческой истории писателя».

Директор Фонда культуры им. Искандера Шазина Агрба рассказала о творчестве писателя: «Название выставки «Фазиль и его окрестности» перекликается с его последним сборником «Человек и его окрестности». Конечно, в этом сборнике есть разные персонажи, но главным героем стал сам писатель. На выставке представлены фотографии выдающихся людей 20 века. Есть интересная коллекция цветных фотографий, некоторые из них представлены впервые».

Также, в рамках Фестиваля, 25 ноября в Государственном русском театре драмы им. Ф. А. Искандера состоится премьера фильма «День жизни или Фазиль Искандер» – заключительная часть документальной трилогии о Фазиле Искандере режиссёра Ибрагима Чкадуа.

Кроме того, 26 ноября в Сухумском Доме юношества пройдет ежегодный конкурс детского рисунка «Грушевый компот» по произведениям Фазиля Искандера.

В этот же день участники Фестиваля посадят саженцы эвкалипта на набережной столицы.

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