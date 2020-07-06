Фонтану у Драмтеатра постарались вернуть первозданный вид

О реконструкции рассказала инженер по благоустройству Администрации города Сухум Кама Кутелия.







Сухум. 13 июля. Апсныпресс. Лана Агрба. /колонка практиканта/. На территории, прилегающей к Абхазскому государственному драматическому театру им. С. Чанба, продолжаются работы по благоустройству и реконструкции. О ходе работ и о том, чем они должны завершиться, Апсныпресс рассказала инженер по благоустройству Администрации города Сухум Кама Кутелия.







По словам Камы Кутелия, на знаменитом фонтане «Грифоны» уже отремонтировано освещение, настроен поток воды и покрашены сами фигуры скульптурной группы. «Фонтану постарались вернуть первозданный вид, запланированный в 1947 году. Помимо этого, привели в надлежащий вид арку, которая находится за фонтаном. Ее давно нужно было ремонтировать. Так что, стена прошпаклевана и покрашена», - рассказала она.







Кама Кутелия отметила, что ремонтные работы идут к завершению: «Осталось почистить несколько вазонов, которые стоят вдоль фонтана. Мы планируем посадить там декоративные растения. Клумба, прилегающая к площади, также приведена в порядок, на ней будут высажены цветы. И если раньше в этом месте росли кустарники и можжевельники, то сейчас мы планируем посадить петуньи или бегонии».