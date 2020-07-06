15:43, 13 Июля 2020 129
15:36, 13 Июля 2020 123
15:12, 13 Июля 2020 90
15:06, 13 Июля 2020 142
12:57, 13 Июля 2020 339
18:03, 12 Июля 2020 530
09:00, 12 Июля 2020 536
16:29, 11 Июля 2020 757
19:08, 10 Июля 2020 806
15:46, 10 Июля 2020 793
15:33, 10 Июля 2020 686
14:57, 10 Июля 2020 800
12:49, 10 Июля 2020 1055
18:02, 9 Июля 2020 937
16:36, 9 Июля 2020 1000
14:58, 9 Июля 2020 557
13:25, 9 Июля 2020 698
10:53, 9 Июля 2020 789
17:12, 8 Июля 2020 926
16:11, 8 Июля 2020 1127
15:20, 8 Июля 2020 1041
14:47, 8 Июля 2020 879
14:37, 8 Июля 2020 803
14:20, 8 Июля 2020 945
Популярное
06.07.2020 1384
07.07.2020 1250
08.07.2020 1127
07.07.2020 1113
07.07.2020 1075
10.07.2020 1055
07.07.2020 1047
06.07.2020 1032
Фонтану у Драмтеатра постарались вернуть первозданный вид
117
15:36, 13 Июля 2020
О реконструкции рассказала инженер по благоустройству Администрации города Сухум Кама Кутелия.
Сухум. 13 июля. Апсныпресс. Лана Агрба. /колонка практиканта/. На территории, прилегающей к Абхазскому государственному драматическому театру им. С. Чанба, продолжаются работы по благоустройству и реконструкции. О ходе работ и о том, чем они должны завершиться, Апсныпресс рассказала инженер по благоустройству Администрации города Сухум Кама Кутелия.
По словам Камы Кутелия, на знаменитом фонтане «Грифоны» уже отремонтировано освещение, настроен поток воды и покрашены сами фигуры скульптурной группы. «Фонтану постарались вернуть первозданный вид, запланированный в 1947 году. Помимо этого, привели в надлежащий вид арку, которая находится за фонтаном. Ее давно нужно было ремонтировать. Так что, стена прошпаклевана и покрашена», - рассказала она.
Кама Кутелия отметила, что ремонтные работы идут к завершению: «Осталось почистить несколько вазонов, которые стоят вдоль фонтана. Мы планируем посадить там декоративные растения. Клумба, прилегающая к площади, также приведена в порядок, на ней будут высажены цветы. И если раньше в этом месте росли кустарники и можжевельники, то сейчас мы планируем посадить петуньи или бегонии».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.