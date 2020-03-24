Фонд «Мы вместе» уже собрал 15 миллионов рублей

Движение «Мы вместе» было инициировано предпринимателями Абхазии в целях защиты населения республики от коронавирусной инфекции COVID-19.



Сухум. 30 марта. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Общественное движение «Мы вместе» продолжает благотворительную деятельность в условиях объявленного Чрезвычайного положения в Абхазии.



Движение «Мы вместе» было инициировано предпринимателями Абхазии в целях защиты населения республики от коронавирусной инфекции COVID-19, а также мобилизации финансовых ресурсов и обеспечения медикаментами и необходимыми средствами.



Сейчас на спецсчет движения «Мы вместе» уже переведено около 15 миллионов рублей. Об этом Апсныпресс проинформировал гендиректор «Вина и воды Абхазии» Николай Ачба. В частности, ЗАО «АКВАФОН-GSM» и ООО «Вина и воды Абхазии» перечислили в благотворительный фонд по 5 миллионов рублей. «Сбор средств начался. Теперь обсудим с Координационным штабом по защите населения от коронавируса, куда эти средства направить. Много желающих помочь, сейчас идёт практическая работа», – сказал Ачба.

