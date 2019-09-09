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ФНЕА расценивает действия оппозиции как провокационные, деструктивные, направленные на обострение ситуации в стране

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17:55, 11 Сентября 2019
ФНЕА расценивает действия оппозиции как провокационные, деструктивные, направленные на обострение ситуации в стране
Заявление Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии».
 
Сухум. 11 сентября. Апсныпресс. РПП «Форум народного единства Абхазии» распространила заявление.

В документе говорится: 

«10 сентября 2019 г. ПП «Амцахара» сделала заявление о том, что она не признает итоги прошедшего второго тура выборов Президента Абхазии и не позволит прийти во власть Раулю Хаджимба. При этом в заявлении говорится о намерениях прибегнуть к многотысячным акциям протеста с целью отмены решения ЦИК.

Таким образом, «Амцахара», пренебрегая результатами волеизъявления народа, намереваясь любой ценой и любыми способами добиться власти, пытается в очередной раз ввергнуть общество и страну в хаос.

Мы имеем все основания заявить, что выборы прошли в соответствии с общепринятыми правовыми нормами, без каких-либо серьезных нарушений, что было подтверждено международными наблюдателями. Необходимо отметить, что в заявлении кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа от 05.09.2019 г., направленном в ЦИК РА, содержится юридическое обоснование правомерности определения результатов голосования на основе простого большинства.

После оглашения Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия, избранного Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба поздравили Президент России Владимир Путин, депутаты Государственной Думы, видные политические и общественные деятели Абхазии, России.

Сейчас, когда ЦИК, подвел итоги выборов, большинство граждан страны расценили их как свершившийся факт, вместо того, чтобы поздравить действующего Президента Абхазии с победой и содействовать стабилизации общественно-политической ситуации, наши оппоненты искусственно нагнетают обстановку, манипулируя некоторыми статьями выборного законодательства, пытаясь интерпретировать их своевольно и тенденциозно, с выгодной для них точки зрения.

Расцениваем подобные шаги как провокационные, деструктивные, направленные на обострение ситуации, и заявляем однозначно:
– мы не позволим ввергать страну в беспорядок, никто не вправе отнимать победу, достигнутую в нелегкой конкурентной борьбе.

Призываем все политические силы страны к спокойствию, сдержанности и конструктивному взаимодействию во имя мира, развития и созидания».

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