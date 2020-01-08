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ФНЕА призвала жителей республики выступить в защиту законности и правопорядка в стране
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21:43, 10 Января 2020
РПП ФНЕА распространила заявление в связи с обострением политической ситуации в стране.
Сухум.10 января. Апсныпресс. Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» распространила заявление.
В документе говорится:
«Форум народного единства Абхазии» расценивает насильственный захват здания Администрации Президента, произошедший при поддержке определенной части оппозиционных сил, как попытку государственного переворота. Выламывание дверей и окон, уничтожение государственного имущества президентского комплекса, официальных документов, разграбление рабочих кабинетов, в том числе и кабинета Спикера Парламента, академика Валерия Кварчия – это не что иное, как откровенный вандализм. Прибегнув к подобной противоправной мере отстранения от должности законно избранного Президента Рауля Хаджимба, чья реальная победа на выборах признана решением ЦИК РА, международными наблюдателями, лидерами ряда стран, – ввергнув страну в хаос и беспорядок, оппозиция нанесла серьезный урон авторитету нашего государства. При захвате Президентского комплекса имело место ожесточенное сопротивление органам внутренних дел, сотрудникам служб госбезопасности.
Мы всячески осуждаем попытки реваншистских групп вынудить Главу государства покинуть свой пост. Рекомендательное обращение депутатов Парламента РА, принято в атмосфере давления, в условиях анархии, созданной захватчиками власти. Такое же давление оказывается представителями оппозиции и на Верховный Суд.
Считаем целесообразным поддержать предложение Президента о диалоге со всеми заинтересованными сторонами.
Однако ФНЕА отмечает, что такой диалог должен проходить без каких-либо предварительных условий о досрочной отставке Главы государства.
Президент избран большинством народа Абхазии и поэтому какая-то часть протестующих не вправе определять его дальнейшую политическую судьбу. Он находится в своей резиденции и продолжает управлять государством. Даже в чрезвычайных условиях, вызванных беззакониями, структуры власти продолжают исполнять свои функциональные обязанности.
Уверены, что большинство граждан Абхазии негативно оценивает вакханалию беззакония, происходящую вокруг президентского комплекса и в его рабочих помещениях.
Призываем всех здравомыслящих жителей нашей республики выступить в защиту законности и правопорядка в стране».
Сухум.10 января. Апсныпресс. Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» распространила заявление.
В документе говорится:
«Форум народного единства Абхазии» расценивает насильственный захват здания Администрации Президента, произошедший при поддержке определенной части оппозиционных сил, как попытку государственного переворота. Выламывание дверей и окон, уничтожение государственного имущества президентского комплекса, официальных документов, разграбление рабочих кабинетов, в том числе и кабинета Спикера Парламента, академика Валерия Кварчия – это не что иное, как откровенный вандализм. Прибегнув к подобной противоправной мере отстранения от должности законно избранного Президента Рауля Хаджимба, чья реальная победа на выборах признана решением ЦИК РА, международными наблюдателями, лидерами ряда стран, – ввергнув страну в хаос и беспорядок, оппозиция нанесла серьезный урон авторитету нашего государства. При захвате Президентского комплекса имело место ожесточенное сопротивление органам внутренних дел, сотрудникам служб госбезопасности.
Мы всячески осуждаем попытки реваншистских групп вынудить Главу государства покинуть свой пост. Рекомендательное обращение депутатов Парламента РА, принято в атмосфере давления, в условиях анархии, созданной захватчиками власти. Такое же давление оказывается представителями оппозиции и на Верховный Суд.
Считаем целесообразным поддержать предложение Президента о диалоге со всеми заинтересованными сторонами.
Однако ФНЕА отмечает, что такой диалог должен проходить без каких-либо предварительных условий о досрочной отставке Главы государства.
Президент избран большинством народа Абхазии и поэтому какая-то часть протестующих не вправе определять его дальнейшую политическую судьбу. Он находится в своей резиденции и продолжает управлять государством. Даже в чрезвычайных условиях, вызванных беззакониями, структуры власти продолжают исполнять свои функциональные обязанности.
Уверены, что большинство граждан Абхазии негативно оценивает вакханалию беззакония, происходящую вокруг президентского комплекса и в его рабочих помещениях.
Призываем всех здравомыслящих жителей нашей республики выступить в защиту законности и правопорядка в стране».
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