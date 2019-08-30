ФНЕА назвала объединение Анкваб с кандидатом в Президенты Квициниа временным альянсом, вызванным конъюнктурными соображениями

Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» сделала заявление.



Сухум. 6 сентября. Апсныпресс. Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» сделала заявление в связи с объединением Александра Анкваб с кандидатом в Президенты Алхасом Квициниа накануне повторного голосования по выборам Президента РА.



В заявлении говорится:



«Вчера вечером стало известно, что после долгих и сложных переговоров было достигнуто соглашение о кратковременном объединении Александра Анкваб с кандидатом в Президенты Алхасом Квициниа.



Наконец-то, все встало на свои места!



ПП «Амцахара» и Александр Анкваб были во власти более 10 лет, и мы все хорошо помним ситуацию в стране того периода. Большинство наших сегодняшних проблем, стоящих перед государством, возникли именно в те годы, в том числе, тяжкое бремя многомиллиардных внешних и внутренних долгов.



К сожалению, это не что-то новое, как всех убеждал предвыборный штаб Алхаса Квициниа, а просто попытка реанимации старой команды, да еще и с множеством новых внутренних противоречий. В нашей демократической стране правом на объединение обладают все граждане и организации. Но, вопрос в другом – насколько прочен и долговечен такой союз, и какая идея вдруг объединила вчерашних оппонентов. Очевидно, что даже попутный ветер в любую минуту может разрушить временный альянс, вызванный конъюнктурными соображениями.



Между тем, в предвыборный штаб кандидата в Президенты РА Рауля Хаджимба поступают сотни звонков из районов и столицы Абхазии от людей, которые выражают поддержку действующему Президенту. Данная ситуация еще теснее сплотила народ вокруг своего лидера, и мы не сомневаемся, что 8 сентября 2019 года одержим победу во втором туре выборов Главы государства.



Наша уверенность подкреплена тем, что большинство наших граждан, уставших от закулисных игр, проголосует за стабильность и движение вперед, а не за возвращение старой власти, которая покинула свой народ во время политического кризиса в мае 2014 года».

