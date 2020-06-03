Финансирование программ по предоставлению жилья приостановлено в условиях угрозы экономической стабильности

Премьер-министр РА Александр Анкваб провел совещание с министром социального обеспечения и демографической политики РА Русланом Аджба и начальником правового отдела Министерства Ромео Черкезия.



Сухум. 3 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб на совещании с министром социального обеспечения и демографической политики Русланом Аджба и начальником правового отдела Министерства, секретарем двух государственных программ по оказанию помощи в приобретении жилья Ромео Черкезия обсудил вопросы социальной поддержки граждан, нуждающихся в жилье или его улучшении. Об этом говорится на сайте Кабмина РА.



Как говорится в сообщении, министр представил главе Правительства отчёт о результатах реализации программ «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан РА» и «Жильё-2021». Согласно приведенным данным, в течение 2019 года, в рамках первой программы из 49 заявлений комиссией было вынесено 12 положительных решений, 11 семей стали обладателями жилья, приобретённого государством. По другой госпрограмме за 2019 год поступило 318 заявлений, из них 42 заявления межведомственной комиссией были одобрены. Приобретены нуждающимся в жилплощади лицам 54 квартиры и домовладения. Средства обеих программ, заложенные в бюджете на 2019 год, освоены. Но в 2020 году приём документов приостановлен из-за ограничения финансирования.



Представители ведомства пояснили, что у двух программ принципиально разный подход к формированию списка кандидатов. К участию в ЦП «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан РА» допущены лица, принадлежащие к нескольким категориям: инвалиды 1-й группы, в том числе, инвалиды 1-й группы и семьи погибших во время Отечественной войны народа Абхазии, семьи погибших при исполнении служебных обязанностей, семьи пропавших без вести лиц, многодетные семьи, имеющие четырех и более детей. А ЦП «Жилище-2021» предусматривает предоставление возвратных средств и допускает к участию инвалидов ОВНА 2 группы, многодетные семьи (3-ое и более детей), лица, на иждивении которых ребёнок-инвалид и пр. При этом обе программы предусматривают одно общее условие – претендент не должен обладать собственным жильем на территории Абхазии.



По итогам совещания Александр Анкваб поручил министру оценить эффективность программ и перспективу продолжения их реализации, а также организовать работу по централизованному информированию претендентов о приостановлении финансирования программ в условиях угрозы экономической стабильности.

