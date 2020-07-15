Фестиваль «Хибла Герзмава приглашает …» отменен из-за пандемии коронавируса

Аслан Бжания встретился с Хиблой Герзмава.







Сухум. 20 июля. Апсныпресс. Президент Аслан Бжания встретился с народной артисткой Абхазии и России, кавалером ордена «Ахьдз-Апша» первой степени Хиблой Герзмава.







Приветствуя оперную диву, глава государства сказал: «Мы слышали и беспокоились по поводу того, что Вам пришлось пережить. Я очень рад тому, что все позади».







Со своей стороны Хибла Герзмава выразила благодарность президенту за прием: «Я рада приветствовать Вас. Желаю вам крепкого здоровья, терпения и сил. Я надеюсь, что наша Абхазия будет процветать и все у Вас получится».







Хибла Герзмава рассказала, что в этом году, к сожалению, решила не проводить традиционный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…» в Абхазии.







«Сейчас очень сложное время, но я уверена в том, что искусство и музыка вновь будут украшать мир. Я надеюсь, что в этом году в рамках фестиваля в Москве состоится концерт в Большом зале Консерватории. А в следующем году мы обязательно приедем с моими друзьями в Абхазию и продолжим традицию проведения фестиваля здесь. Мы рассчитываем на Вашу поддержку. Я желаю всему нашему народу здоровья и успехов!» - сказала она.







Хибла Герзмава также поблагодарила мецената Николая Ачба, который всегда помогает с проведением фестиваля.







Со своей стороны президент Аслан Бжания пообещал, что настанут хорошие времена и праздники музыки, как и раньше, будут проводиться в Абхазии.







«Сейчас же будет правильнее перенести проведение фестиваля на следующий год. Вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку. Я считаю очень важным проведение таких мероприятий в республике. Более того, мы постараемся сделать так, чтобы их было больше. Вы, конечно же, понимаете, что подобные мероприятия напрямую связаны с возможностями нашего государства. Нынешние финансовые проблемы ограничивают наши возможности, но со временем все станет значительно лучше, чем сейчас», - сказал Аслан Бжания.