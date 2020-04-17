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Феликс Даутия освобожден от должности главы Администрации города Новый Афон
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16:45, 22 Апреля 2020
Соответствующий Указ подписал и.о. Президента РА Валерий Бганба.
Сухум. 22 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ о главе Администрации г. Новый Афон.
В тексте Указа говорится:
«Освободить Даутия Феликса Тарасовича от должности главы Администрации г. Новый Афон с 22 апреля 2020 года согласно поданному заявлению.
Временное исполнение обязанностей главы администрации г. Новый Афон возложить на заместителя главы администрации г. Новый Афон Джения А. А.».
«Освободить Даутия Феликса Тарасовича от должности главы Администрации г. Новый Афон с 22 апреля 2020 года согласно поданному заявлению.
Временное исполнение обязанностей главы администрации г. Новый Афон возложить на заместителя главы администрации г. Новый Афон Джения А. А.».
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