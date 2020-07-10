FAO И USAID предоставили сельскохозяйственную технику полевым школам фермеров в Абхазии

Фермерам Абхазии передали сельхозоборудование на 70 тысяч долларов США.



Сухум. 17 июля. Апсныпресс. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO) и «Движение против голода» (AAH) в рамках финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID) проекта FAO «Внедрение интегрированной борьбы с вредителями посредством «Полевых школ фермеров» (ПШФ) в Абхазии» передали сельскохозяйственное оборудование и инструменты стоимостью свыше 70 000 долларов США ведущим фермерам - владельцам 18 демонстрационных участков ПШФ в Абхазии. В поставку входит различное техническое оборудование, такое как мотоблок, бензотриммер, секаторы и другие инструменты, необходимые для эффективного использования передовых методов ведения сельского хозяйства на демонстрационных участках ПШФ.

Помощь нацелена на передовые методы в растениеводстве и защите растений

"Сельскохозяйственное оборудование и инструменты передаются фермерам для обустройства демонстрационных участков, где они будут обучать других фермеров, членов полевых школ фермеров новым методам управления растениеводством, уделяя особое внимание интегрированной защите растений (ИЗР). Ведущие фермеры также смогут предоставлять оборудование и инструменты членам своих полевых школ фермеров для тестирования техник интегрированной защиты растений в своих садах", - отмечается в пресс-релизе международной организации.

«Мы надеемся, что методы и практики ИЗР, разработанные в течение Дней поля полевых школ фермеров, будут широко применяться фермерами в Абхазии, и они смогут лучше защитить свои посевы от вредителей, таких как коричневый мраморный клоп», - сказала Кыял Арабаева, руководитель проекта FAO.



Полевые школы фермеров — это интерактивный инструмент обучения, основанный на участии, который реализуется посредством обучения на практике. Демонстрационные поля являются ядром проекта, где члены ПШФ встречаются, чтобы определить проблемы, найти решения и проверить определенные методы на основе учебных программ, разработанных международными экспертами и командой проекта FAO. Тренинги проводятся ведущими фермерами при поддержке старших инструкторов и международных консультантов FAO. В настоящее время в рамках вышеуказанного проекта функционируют 18 Полевых школ фермеров в 6 районах.

В рамках данного проекта, начатого в 2019 году, FAO и USAID ставят своей целью минимизировать негативное воздействие вредителей на сельскохозяйственное производство и снизить риски, связанные с ненадлежащим использованием пестицидов, путем принятия передовых методов ведения сельского хозяйства, интегрированной защиты растений и методов ведения сельского хозяйства с учетом климатических факторов.