APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
18:23, 17 Июля 2020 43
17:50, 17 Июля 2020 71
17:17, 17 Июля 2020 117
16:14, 17 Июля 2020 148
14:46, 17 Июля 2020 222
14:20, 17 Июля 2020 231
13:42, 17 Июля 2020 170
18:54, 16 Июля 2020 268
18:09, 16 Июля 2020 171
14:43, 16 Июля 2020 389
11:20, 16 Июля 2020 518
11:01, 16 Июля 2020 841
10:20, 16 Июля 2020 584
09:30, 16 Июля 2020 570
16:36, 15 Июля 2020 639
14:51, 15 Июля 2020 462
14:47, 15 Июля 2020 556
14:14, 15 Июля 2020 978
14:03, 15 Июля 2020 692
13:53, 15 Июля 2020 534
13:48, 15 Июля 2020 968
13:25, 15 Июля 2020 938
14:52, 14 Июля 2020 652
13:06, 14 Июля 2020 868
13:01, 14 Июля 2020 826

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / FAO И USAID предоставили сельскохозяйственную технику полевым школам фермеров в Абхазии

FAO И USAID предоставили сельскохозяйственную технику полевым школам фермеров в Абхазии

117
17:17, 17 Июля 2020
FAO И USAID предоставили сельскохозяйственную технику полевым школам фермеров в Абхазии

Фермерам Абхазии передали сельхозоборудование на 70 тысяч долларов США.

Сухум. 17 июля. Апсныпресс. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO) и «Движение против голода» (AAH) в рамках финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID) проекта FAO «Внедрение интегрированной борьбы с вредителями посредством «Полевых школ фермеров» (ПШФ) в Абхазии» передали сельскохозяйственное оборудование и инструменты стоимостью свыше 70 000 долларов США ведущим фермерам - владельцам 18 демонстрационных участков ПШФ в Абхазии. В поставку входит различное техническое оборудование, такое как мотоблок, бензотриммер, секаторы и другие инструменты, необходимые для эффективного использования передовых методов ведения сельского хозяйства на демонстрационных участках ПШФ.

Помощь нацелена на передовые методы в растениеводстве и защите растений

"Сельскохозяйственное оборудование и инструменты передаются фермерам для обустройства демонстрационных участков, где они будут обучать других фермеров, членов полевых школ фермеров новым методам управления растениеводством, уделяя особое внимание интегрированной защите растений (ИЗР). Ведущие фермеры также смогут предоставлять оборудование и инструменты членам своих полевых школ фермеров для тестирования техник интегрированной защиты растений в своих садах", - отмечается в пресс-релизе международной организации. 

«Мы надеемся, что методы и практики ИЗР, разработанные в течение Дней поля полевых школ фермеров, будут широко применяться фермерами в Абхазии, и они смогут лучше защитить свои посевы от вредителей, таких как коричневый мраморный клоп», - сказала Кыял Арабаева, руководитель проекта FAO.

Полевые школы фермеров — это интерактивный инструмент обучения, основанный на участии, который реализуется посредством обучения на практике. Демонстрационные поля являются ядром проекта, где члены ПШФ встречаются, чтобы определить проблемы, найти решения и проверить определенные методы на основе учебных программ, разработанных международными экспертами и командой проекта FAO. Тренинги проводятся ведущими фермерами при поддержке старших инструкторов и международных консультантов FAO. В настоящее время в рамках вышеуказанного проекта функционируют 18 Полевых школ фермеров в 6 районах.

В рамках данного проекта, начатого в 2019 году, FAO и USAID ставят своей целью минимизировать негативное воздействие вредителей на сельскохозяйственное производство и снизить риски, связанные с ненадлежащим использованием пестицидов, путем принятия передовых методов ведения сельского хозяйства, интегрированной защиты растений и методов ведения сельского хозяйства с учетом климатических факторов.



Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика