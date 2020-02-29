Фаина Кондратьева: главная цель конкурса «Гордость Абхазии» - поддержка талантливой и перспективной молодёжи

Стартовал конкурс молодых лидеров «Гордость Абхазии».







Сухум. 3 марта. Апсныпресс. Аманда Касландзия. В пресс-центре АГТРК члены оргкомитета конкурса «Гордость Абхазии» Фаина Кондратьева, Генрих Тужба и отборочной комиссии Абесалом Кварчия, Александр Страничкин презентовали проект.







Председатель оргкомитета Фаина Кондратьева рассказала о конкурсе: «Сегодня запускается конкурс молодых лидеров «Гордость Абхазии». Создан специальный сайт, где с сегодняшнего дня будущие участники могут подать заявку, зарегистрироваться, и им будет открыт личный кабинет. «Гордость Абхазии» - это наша молодёжь, которая должна стать драйвером изменений, необходимых стране».







Кондратьева проинформировала о мероприятиях конкурса: «Конкурс будет проходить в 3 этапа. 1 этап начинается с сегодняшнего дня и продлится до 1 мая. Участникам необходимо зарегистрироваться, написать резюме и составить видео-эссе. Каждый этап будет оцениваться конкурсной комиссией по 10-балльной системе. В конкурсную комиссию войдут общественные, государственные деятели и специалисты Абхазского госуниверситета. По результатам 1 этапа предстоит отобрать не более 50 человек, которые пройдут на следующий этап. На 2 этапе состоится единое управленческое тестирование, разработанное специалистами конкурсной комиссии, а также индивидуальное собеседование. По результатам 2 этапа не более 25 участников пройдут в финал, где им предложат командные управленческие игры.







Кроме того, участники должны презентовать индивидуальный проект по развитию Абхазии. После финального этапа, в течение 7 дней, на сайте конкурса пройдет народное голосование. Из 100% голосов, 30% - составят результаты народного голосования и 70% - результаты, которые выдаст комиссия».







Также Кондратьева сообщила о требованиях к участникам конкурса: «Это должны быть молодые люди, которые учатся на последнем курсе высшего учебного заведения, или уже имеют высшее образование, но не старше 35 лет. Также, участники должны быть гражданами РА, либо проживать постоянно на законных основаниях в РА».







Кроме того, были названы основные требования конкурса к видео-эссе: «Претенденты описывают основное направление и ожидаемые результаты социально-экономического развития РА, т.е. человеческий капитал, уровень жизни населения, развитие экономики, науки, технологий и инноваций, производственной инфраструктуры, агропромышленного комплекса, внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности. Здесь не стоит углубляться, нужно вкратце рассказать о своём видении и немного о своей специализации. Могут быть представлены абсолютно разные направления».







По словам Кондратьевой: «Главная цель конкурса – это выявление и поддержка представителей талантливой и перспективной молодёжи, которые в будущем станут компетентными и честными управленцами. Конкурс будет проходить ежегодно».







При этом представитель конкурсной комиссии Абесалом Кварчия отметил, что человек, который не может себя презентовать вряд ли сможет стать лидером: «Некоторым людям надо помочь и проконсультировать, чтобы это было объективно и честно. Человек должен суметь раскрыть себя, в этом и заключается лидерство. Проект, как свет в конце туннеля для нашей молодёжи, не на словах, а на деле. У них появилась хорошая возможность проявить себя, это очень важно. Конкурс будет мотивировать всех работать над собой, готовиться».







Председатель оргкомитета Генрих Тужба сообщил, что представители оргкомитета конкурса есть в каждом районе Абхазии: «Они делегированы для того, чтобы помогать подать заявление, эссе, если возникают какие-то проблемы, найти пути их решения. У нас много перспективной молодёжи. Данный конкурс даёт возможность подняться на определений уровень, трудоустроиться, показать лидерские качества».







Представитель конкурсной комиссии Александр Страничкин отметил, что сегодня многие грамотные молодые люди не всегда видят перспективы для себя в стране, поэтому уезжают учиться и работать в РФ. «Нам надо сделать так, чтобы те люди, которые получают знания у нас или за границей, оставались в Абхазии и работали в экономике государства», - сказал он.







Фаина Кондратьева рассказала о перспективах: «Не только победители, но и перспективные участники смогут стажироваться в Москве, в органах государственной власти. Следует отметить, что этот конкурс является первой ступенью социальной платформы «Будущее Абхазии», которая состоит из 4 направлений. Первое направление – это и есть конкурс молодых лидеров. Второе – создание школы молодых предпринимателей. Третье – организация системы стажировок в Москве. Четвёртое – гуманитарное направление, «Послы доброй воли Республики Абхазия». Учредительный съезд этой платформы пройдет 19 марта в большом зале Кабинета Министров РА».