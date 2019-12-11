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Ежегодная акция памяти жертв Латской трагедии начнется с Площади Свободы в Сухуме
12:54, 13 Декабря 2019
14 декабря – 27-я годовщина Латской трагедии.
Сухум. 13 декабря. Апсныпресс. 14 декабря Комитет по вопросам молодёжи и спорта Администрации Сухума проводит ежегодную акцию «День памяти жертв Латской трагедии».
В 9:00 на Площади Свободы все желающие автовладельцы смогут принять участие в акции и присоединиться к автоколонне, выезжающей на место крушения вертолёта в селе Лата.
(АП): 14 декабря 1992 года в Кодорском ущелье, над селом Лата, войска Госсовета Грузии сбили российский вертолет Ми-8, совершавший гуманитарный рейс из блокадного Ткуарчала в Гудауту. В результате этого варварского акта погибло 87 человек, в том числе 35 детей.
Сухум. 13 декабря. Апсныпресс. 14 декабря Комитет по вопросам молодёжи и спорта Администрации Сухума проводит ежегодную акцию «День памяти жертв Латской трагедии».
В 9:00 на Площади Свободы все желающие автовладельцы смогут принять участие в акции и присоединиться к автоколонне, выезжающей на место крушения вертолёта в селе Лата.
(АП): 14 декабря 1992 года в Кодорском ущелье, над селом Лата, войска Госсовета Грузии сбили российский вертолет Ми-8, совершавший гуманитарный рейс из блокадного Ткуарчала в Гудауту. В результате этого варварского акта погибло 87 человек, в том числе 35 детей.
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