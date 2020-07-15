Эсма Джениа: я уверена, что наш новый спектакль не оставит равнодушными ни молодежь, ни взрослых любителей̆ театра

В Государственном молодежном театре состоится премьера спектакля «После захода солнца».



Сухум. 16 июля. Апсныпресс. Лана Арлан. /колонка практиканта/ В Абхазском государственном молодежном театре 28 и 29 июля состоится премьера спектакля «После захода солнца» по пьесе американского драматурга Артура Лорентса «История западной окраины». В постановке используются фрагменты партитуры легендарного бродвейского мюзикла «Вестсайдская история»..

Режиссёр -постановщик Эсма Джениа рассказала Апсныпресс о спектакле: «Мы ставим «Вестсайдскую историю». Это очень известный̆ мюзикл, который̆ востребован на сцене во всем мире уже более пятидесяти лет. Широкой публике очень хорошо известен фильм, который̆ вышел в 1961 году. Фабула сюжета - это история современных Ромео и Джульетты, прославленных еще Шекспиром. Пьеса американского драматурга Артур Лорентса была адаптирована к американским реалиям, а мы, в свою очередь, переносим на сцену историю про наших современников. Главные герои - Мария и Тони. Это молодые люди, которые могли бы жить среди нас, встретиться и полюбить друг друга, но им мешают внешние обстоятельства. В этой̆ истории, помимо лирического пласта, присутствует и второй̆: ксенофобия, ненависть друг к другу людей̆ разных национальностей, подростковая жестокость. Я бы назвала это неким животным или стадным инстинктом, заставляющим людей̆ сбиваться в кучи, объединяться с себе подобными и не принимать других людей̆, чем-то непохожих на них. В данном случае, речь идет о конфликте между приезжими и местными, «своими» и «несвоими».

По словам Эсмы Джениа, эта пьеса выбрана не случайно. Это вечная история любви и человеческой̆ ненависти, желания обрести счастье и возникающих препятствий к нему.

«Это то, что волнует многие тысячелетия человека и остается актуальным по сей день. Несмотря на обилие разных философских, гуманистических теорий, вражда между людьми не прекращается. Наш спектакль о том, что очень важно оставаться человеком в высоком смысле этого слова. Человеком, который̆ умеет анализировать, прощать и любить», - сказала Эсма Джениа.

«Вестсайдская история» – это дипломный̆ спектакль выпускников Абхазского госуниверситета. Художник-постановщик Гарри Дочия, хореографы - Вероника Полуэктова и Диана Апсава.

В спектакле также занята практически вся труппа Молодежного театра.

Это не мюзикл, а спектакль с музыкальными и танцевальными номерами, драматическая пьеса.

«Мы сделали ставку на выпускников. У них уже имеется, пусть небольшой̆, но профессиональный сценический̆ опыт. Ребята уверенно чувствуют себя на сцене. Они очень искренни и эмоциональны. Я уверена, что постановка не оставит равнодушными ни молодежь, ни более взрослых любителей̆ театра», - полагает Эсма Джениа.

Говоря о трудностях, с которыми столкнулся театр, Джениа отметила карантин, из-за которого пришлось прервать репетиции на 2 месяца. «Конечно, здесь есть и положительная сторона, это дало нам возможность взять передышку и спокойно без суеты посмотреть на будущий̆ спектакль с другого ракурса. Трудности всегда есть и будут. Технические сложности возникают часто, потому что Молодёжный̆ театр располагается в очень маленьком помещении, в Культурном центре «Абаза». Очень сложно расставить 20 человек на крохотной̆ сцене, поэтому мы всё время ищем площадки для репетиций. Мы сталкиваемся и с некоторыми внешними проблемами, но надеемся, что нам удастся и их преодолеть в скором времени. Мне очень хочется верить, что спектакль будет иметь успех», - сказала режиссер.

Эсма Джениа напомнила о том, что в конце 60-х годов прошлого века в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба планировали поставить спектакль «Вестсайдская история», на что указывают афиши, сохранившиеся в Музее театра.