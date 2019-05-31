Эшсоу Какалия о состоянии здоровья Аслана Бжания: факт отравления отрицается

Генеральная прокуратура Абхазии отчиталась перед парламентариями о сборе материалов для изучения состояния здоровья депутата Аслана Бжания и его помощников.



Сухум. 5 июня. Апсныпресс. Мадина Чагава. Абхазская следственная группа Генеральной прокуратуры РА, в составе 3 человек, под руководством заместителя генерального прокурора Абхазии Эшсоу Какалия прибыла из Москвы, где ими был проведен ряд мероприятий по изучению причин резкого ухудшения здоровья депутата Народного Собрания – Парламента РА Аслана Бжания и двух его помощников. Об итогах поездки следственная группа отчиталась перед парламентариями.



Так, Эшсоу Какалия проинформировал депутатов, что в ходе следственных мероприятий были допрошены супруга и сын Аслана Бжания, его помощники Кесоу Дарсалия и Леван Бжания, а также медперсонал, занимающийся их лечением и диагностированием. «В целях обеспечения полноты и объективности проводимой проверки Генеральная прокуратура Абхазии обратилась в компетентные органы РФ с запросом об оказании правовой помощи для проведения ряда следственных действий на территории РФ, установления обстоятельств и причин ухудшения здоровья депутата Аслана Бжания и сопровождавших его лиц. Все работы мы проводили в присутствии представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации и юрисконсульта клиники», – пояснил он.



Какалия отметил, что согласно диагнозам, полученным материалам, опросам врача-токсиколога и лечащего врача, факт отравления Аслана Бжания категорически отрицается. Причем, диагнозы Аслана Бжания и его помощников разные. «В настоящее время считаем необходимым, провести комплексную судебно-медицинскую экспертизу по историям болезни Кесоу Дарсалия и Левана Бжания, так как они у нас имеются. Что касается истории болезни Аслана Бжания, то нам отказали в ее выдаче, ссылаясь на Закон о врачебной тайне. Стоит отметить, что с разрешения Аслана Бжания нам был выдан его диагноз – синдром Гийена-Барре (острое аутоиммунное воспалительное заболевание), но не история болезни», – сказал он.



Также Эшсоу Какалия рассказал о запланированных мероприятиях: «Нам нужно получить заключение комплексной судебно-медицинской экспертизы. Но для этого нам нужны биоматериалы Аслана Бжания, а также нам нужно попасть в квартиру, где находился Бжания, когда почувствовал недомогание. В настоящее время нами проводится необходимая работа. Мы написали запрос в Генпрокуратуру РФ, с перечнем необходимых мероприятий. Кроме того, нам нужно повторно допросить сопровождавших Аслана Бжания людей. На данном этапе оснований для возбуждения уголовного дела нет. Продолжается процессуальная проверка», – подытожил Какалия.