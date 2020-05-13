Еще двое: коронавирус выявлен у студента, прибывшего на Родину, и военнослужащего 7-ой военной базы

Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует...



Сухум. 14 мая. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан об эпидемиологической ситуации в стране.



По сообщению Штаба: «За прошедшие сутки тестирование прошли 27 человек. У двоих из них диагноз коронавирус был подтвержден. Один из вновь выявленных - студент российского вуза, который на днях вернулся на Родину. Второй – военнослужащий 7-ой российской военной базы в Гудауте, прибывший из Республики Дагестан.

Первый пациент будет направлен в Гудаутскую ЦРБ. Второй инфицированный будет проходить лечение в лазарете 7-ой российской военной базы».



Также: «8 человек выписаны в течение дня из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар». У всех у них диагноз коронавирус не подтвержден».



В Штабе отметили, что на сегодняшний день в Абхазии 14 заболевших коронавирусом.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 17 человек. Из них двое выздоровели, один пациент умер.

