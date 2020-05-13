19:02, 14 Мая 2020 37
15:59, 14 Мая 2020 168
15:48, 14 Мая 2020 143
12:54, 14 Мая 2020 147
12:46, 14 Мая 2020 223
12:21, 14 Мая 2020 209
11:42, 14 Мая 2020 327
09:05, 14 Мая 2020 240
20:21, 13 Мая 2020 787
19:24, 13 Мая 2020 647
19:15, 13 Мая 2020 445
18:57, 13 Мая 2020 659
18:29, 13 Мая 2020 668
17:58, 13 Мая 2020 1338
16:55, 13 Мая 2020 490
15:01, 13 Мая 2020 445
14:45, 13 Мая 2020 335
13:01, 13 Мая 2020 1805
10:53, 13 Мая 2020 385
20:30, 12 Мая 2020 843
18:58, 12 Мая 2020 906
17:54, 12 Мая 2020 716
17:46, 12 Мая 2020 998
17:38, 12 Мая 2020 899
17:32, 12 Мая 2020 649
Популярное
13.05.2020 1805
08.05.2020 1714
09.05.2020 1374
13.05.2020 1338
07.05.2020 1127
08.05.2020 1094
08.05.2020 1046
Еще двое: коронавирус выявлен у студента, прибывшего на Родину, и военнослужащего 7-ой военной базы
37
19:02, 14 Мая 2020
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует...
Сухум. 14 мая. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан об эпидемиологической ситуации в стране.
По сообщению Штаба: «За прошедшие сутки тестирование прошли 27 человек. У двоих из них диагноз коронавирус был подтвержден. Один из вновь выявленных - студент российского вуза, который на днях вернулся на Родину. Второй – военнослужащий 7-ой российской военной базы в Гудауте, прибывший из Республики Дагестан.
Первый пациент будет направлен в Гудаутскую ЦРБ. Второй инфицированный будет проходить лечение в лазарете 7-ой российской военной базы».
Также: «8 человек выписаны в течение дня из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар». У всех у них диагноз коронавирус не подтвержден».
В Штабе отметили, что на сегодняшний день в Абхазии 14 заболевших коронавирусом.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 17 человек. Из них двое выздоровели, один пациент умер.
Сухум. 14 мая. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан об эпидемиологической ситуации в стране.
По сообщению Штаба: «За прошедшие сутки тестирование прошли 27 человек. У двоих из них диагноз коронавирус был подтвержден. Один из вновь выявленных - студент российского вуза, который на днях вернулся на Родину. Второй – военнослужащий 7-ой российской военной базы в Гудауте, прибывший из Республики Дагестан.
Первый пациент будет направлен в Гудаутскую ЦРБ. Второй инфицированный будет проходить лечение в лазарете 7-ой российской военной базы».
Также: «8 человек выписаны в течение дня из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар». У всех у них диагноз коронавирус не подтвержден».
В Штабе отметили, что на сегодняшний день в Абхазии 14 заболевших коронавирусом.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 17 человек. Из них двое выздоровели, один пациент умер.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.