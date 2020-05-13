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Еще двое инфицированных

20:21, 13 Мая 2020
Еще двое инфицированных
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует…

Сухум. 13 мая. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации в стране.

По сообщению Штаба: «За прошедшие сутки тестирование прошли 58 человек. У двоих из них диагноз коронавирус был подтвержден. Один из вновь выявленных студент российского вуза, который вчера вернулся на Родину. Второй - гражданин Республики Абхазия, недавно вернувшийся на Родину, и был госпитализирован в связи с подозрением на COVID-19. У пациентов, ранее стационированных в Гудаутский госпиталь, состояние прежнее, без отрицательной динамики. Всем пациентам продолжают проводить соответствующую терапию».

Таким образом, по информации Штаба, на сегодняшний день в Абхазии 12 заболевших коронавирусом. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 15 человек. Из них двое выздоровели, один пациент умер.

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