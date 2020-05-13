Эшба: места отдыха горожан всегда должны быть в надлежащем виде

В столичной Администрации прошло совещание по итогам инспекции Набережной махаджиров.







Сухум. 19 мая. Апсныпресс. И. о. главы Администрации города Сухум Беслан Эшба провел совещание по итогам инспекции Набережной махаджиров. Об этом сообщает пресс-служба столичной Администрации.







На совещании руководители служб доложили о принятых мерах по реализации поручений.







Так, была проведена работа по перекрытию въезда в парк им. Б. Шинкуба, в частности, установлены бетонные тумбы.







Мэр дал поручения соответствующим ведомствам в ближайшее время подготовить дизайн-проект по благоустройству центральной части площади им. С. Багапш.







Кроме того, на совещании были рассмотрены вопросы по усилению контроля за уборкой территорий, находящихся в аренде. Было отмечено, что продолжается работа по выдаче уведомлений о необходимости приведения в порядок этих территорий.







«Парки, сады, скверы, являющиеся местом отдыха горожан, всегда должны быть в надлежащем виде», - подчеркнул Беслан Эшба.